Vaslui. Locuință distrusă într-un incendiu pornit de la o mașină de spălat uitată în priză

Locuința unui cetățean din localitatea Valea Mare, suburbie a orașului Negrești, județul Vaslui, a fost mistuită de foc din cauza unui scurtcircuit la o mașină de spălat rufe. S-a întâmplat pe 25 februarie, înainte de ivirea zorilor. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 03.00. Au intervenit militarii din cadrul Stației de Pompieri Negrești cu o autospecială de stingere incendii, încadrată cu cinci militari.

„La sosirea echipajului de intervenție, focul se manifesta cu ardere violentă la baia locuinței și întregul acoperiș, existând pericolul de a se extinde la toată casa, precum și la o anexă a gospodărie aflată la câțiva metri distanță. Incendiul a fost localizat în câteva minute, prin stoparea propagării către dormitoare și limitarea arderii la acoperiș. Au ars bunurile din baie și acoperișul casei. Au fost salvate dormitoarele, cu bunurile din interior, anexa (bucătărie de vară cu două încăperi, având o suprafață de aproximativ 50 mp)”, anunță ISU Vaslui.

La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că cel mai probabil incendiul a fost generat de un scurtcircuit la o mașină de spălat veche, uitată în priză.

FOTO: ISU Vaslui