SOCIALACTUALITATEStiri fierbinti

Vaslui. Locuință distrusă într-un incendiu pornit de la o mașină de spălat uitată în priză

de Sofronia Gabi

Locuința unui cetățean din localitatea Valea Mare, suburbie a orașului Negrești, județul Vaslui, a fost mistuită de foc din cauza unui scurtcircuit la o mașină de spălat rufe. S-a întâmplat pe 25 februarie, înainte de ivirea zorilor. Apelul pentru ajutor, prin numărul unic de urgență 112, a fost înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 03.00. Au intervenit militarii din cadrul Stației de Pompieri Negrești cu o autospecială de stingere incendii, încadrată cu cinci militari.Vaslui. Locuință distrusă într-un incendiu pornit de la o mașină de spălat uitată în priză

La sosirea echipajului de intervenție, focul se manifesta cu ardere violentă la baia locuinței și întregul acoperiș, existând pericolul de a se extinde la toată casa, precum și  la o anexă a gospodărie aflată la câțiva metri distanță. Incendiul a fost localizat în câteva minute, prin stoparea propagării către dormitoare și limitarea arderii la acoperiș. Au ars bunurile din baie și acoperișul casei. Au fost salvate dormitoarele, cu bunurile din interior, anexa (bucătărie de vară cu două încăperi, având o suprafață de aproximativ 50 mp)”, anunță ISU Vaslui.Vaslui. Locuință distrusă într-un incendiu pornit de la o mașină de spălat uitată în priză

La final specialiștii au cercetat și au ajuns la concluzia că cel mai probabil incendiul a fost generat de un scurtcircuit la o mașină de spălat veche, uitată în priză.

FOTO: ISU Vaslui

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Serbările zăpezii, ediția a V-a, 2026 – partenerii locali
Articolul următor
Șoferii care nu își plătesc amenzile vor rămâne fără permis. Prevederea intră în vigoare de la 1 septembrie

Ultima ora

ACTUALITATE

Incendiu la Borlești. Un bărbat a suferit arsuri

Un puternic incendiu a afectat gospodăria unei familii din...
ACTUALITATE

Bărbat găsit spânzurat în Țibucani. Poliția a deschis dosar penal

Un bărbat de 59 de ani a fost găsit...
INFRACȚIONAL

Iași. Înșelăciune de proporții cu cupoane de călătorie pentru pensionari

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Iași au finalizat...
SOCIAL

Piatra Neamț. Locuință distrusă în incendiu. O persoană salvată din casa în flăcări de un militar de la ISU Neamț aflat în timpul liber

Casa unei familii de pe strada Tiparului din Piatra...
SOCIAL

Revin ninsorile. Meteorologii anunță viscol în zona montană

Meteorologii au emis informare de precipitații sub formă de...

Categorii

stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale