Vaslui. Locuință distrusă de foc la Bârlad

Casa unui localnic din municipiul Bârlad a fost distrusă în urma unui incendiu care a avut loc în dimineața de 15 mai. Au intervenit militarii de la Detașamentul de Pompieri Bârlad, din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al județului Vaslui cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă și 11 militari. La sosirea echipajelor de salvatori, incendiul se manifesta generalizat la nivelul locuinței.

„În urma incendiului au ars aproximativ 100 de metri pătrați de acoperiș, o cameră cu suprafața de circa 40 de metri pătrați, precum și diverse bunuri aflate în locuință. A fost salvată restul locuinței și proprietățile învecinate”, anunță ISU Vaslui. Cauza probabilă de izbucnire a incendiului a fost stabilită ca fiind efectul termic al curentului electric generat de un cablu electric deteriorat. Din fericire evenimentul nedorit nu s-a soldat cu victime, dar pagubele materiale sunt considerabile.

FOTO ISU Vaslui