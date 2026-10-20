Vaslui. Incendiu în toiul nopții, la demisolul unei clădiri

Un incendiu a izbucnit marți, 20 octombrie, în jurul orei 02:40, la demisolul unei clădiri din municipiul Vaslui, în zona LPS. Focul a distrus mai multe aparate.

Pompierii au fost alertați printr-un apel la 112, iar la locul solicitării au fost trimise două autospeciale de stingere din cadrul Detașamentului de Pompieri Vaslui, cu opt militari.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, la sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu degajări mari de fum, existând riscul ca flăcările să se extindă la locuințele din apropiere. Din fericire, în interiorul clădirii nu se aflau persoane.

După localizarea incendiului, pompierii au reușit să împiedice propagarea focului și să protejeze sistemul de panouri fotovoltaice, care nu a fost afectat.

În urma incendiului au ars o cafetieră, un televizor, un aparat de aer condiționat și sistemul de camere video.

Cauza probabilă de producere a incendiului a fost un scurtcircuit la un aparat electrocasnic.

Foto-video: ISU Vaslui