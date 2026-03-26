Vaslui Incendiu devastator la un abator și clădirea unui restaurant. Desfășurare amplă de forțe de intervenție și pagube importante!

de Vlad Bălănescu

Un incendiu de proporții a izbucnit în timpul nopții de miercuri spre joi, 25 spre 26 martie 2026, la Restaurantul Ștefănel și fabrica de prelucrare a cărnii de alături, în municipiul Huși, din județul Vaslui.

Importante forțe de intervenție au acționat pentru stingerea incendiului: 50 de pompieri militari au încadrat un număr de 15 autospeciale și echipamente speciale de la Secția Huși, Detașamentul Vaslui și Detașamentul Bârlad.

"La ora 23:37, pompierii militari au intervenit pentru localizarea şi stingerea unui incendiu produs la Restaurantul Ștefănel din municipiul Huși. La sosirea pompierilor militari, a primelor forte de intervenție, incendiul se manifesta la nivelul acoperișului și mansardei de la clădirea restaurant Ștefănel și fabricii de prelucrare carne, cu posibilitate de extindere la abator și clădirile învecinate.

Au ars: acoperiș din tablă pe astereală lemn pe o suprafață de aprox. 1000 mp, instalația de panouri fotovoltaice, articole mobilier, arhiva firmei, documente personale și de proprietate, instalația de climatizare, electrică, electrocasnice, aparatură prelucrare carne. S-a degradat tencuiala din spațiile aflate la parter și etaj", a transmis ISU Vaslui.

Concluzia pompierilor, după ore epuizante de muncă, a fost că acest incendiu a izbucnit de la un "conductor, cablu electric defect, neizolat corespunzător sau cu izolaţia deteriorată în urma unei acţiuni mecanice ori fizice".

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
