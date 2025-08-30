Luptă intensă cu flăcările, pe dealuri aflate la limita dintre comunele Pungești și Ivănești, vineri, 29 august, într-un incendiu de vegetație uscată, lizieră de salcâmi și pădure în care au ars 50 de ha. După 10 ore, la temperaturi extreme, 16 pompieri militari, 8 voluntari SVSU locali și 25 de angajați ai Ocolului Silvic Vaslui au reușit să oprească extinderea focului și să țină sub control toate focarele apărute.

“Au ars aproximativ 50 hectare de vegetație uscată, mărăciniș, lizieră de salcâm și fond forestier. Accesul forțelor de intervenție este extrem de dificil, iar autospecialele nu pot intra în zona de foc din cauza lăstărișului foarte des.

Începând cu ora 15:30, vântul s-a intensificat, favorizând propagarea incendiului. În sprijin a fost solicitată și Poliția Pungești, pentru verificarea riscului de extindere a flăcărilor către o locuință izolată din satul Armașoaia, unde locuiește o persoană vârstnică.

După aproape 10 ore de eforturi susținute, la temperaturi extrem de mari, pompierii au lichidat incendiul.

Este important să înțelegem că principalele cauze ale incendiilor de vegetație sunt, de cele mai multe ori, de natură umană. Multe dintre aceste incendii sunt cauzate de arderea intenționată a vegetației pentru igienizarea terenurilor. Acest tip de practică este extrem de periculos, iar, în condiții de vânt sau temperaturi ridicate, focul poate scăpa rapid de sub control”, a declarat locotenent Ionela-Maria Boghiță, purtătorul de cuvânt al ISU Vaslui.

Arderea vegetației este strict interzisă prin lege și aspru pedepsită cu amenzi între 7.500 și 15.000 de lei pentru persoanele fizice și între 50.000 și 100.000 de lei pentru persoanele juridice.

“Este vital ca fiecare dintre noi să conștientizeze că o singură secundă de neglijență poate duce la tragedii. Împreună, doar prin colaborare și responsabilitate, putem preveni astfel de dezastre. Fiecare dintre noi joacă un rol esențial în protejarea comunităților noastre și a mediului înconjurător. Nu este suficient doar ca autoritățile să intervină fiecare cetățean trebuie să respecte reglementările și să fie conștient de pericolele pe care le poate cauza o acțiune iresponsabilă. Respectați măsurile de prevenire a incendiilor și rămâneți informați despre pașii necesari pentru a vă proteja pe voi și pe cei din jur. O țigară aruncată la întâmplare sau un foc nesupravegheat poate duce la un dezastru. Să fim responsabili și să înțelegem că, prin acțiuni simple și responsabilitate, putem salva vieți și proteja bunurile comune”, transmit pompierii vasluieni.

Angela Croitoru