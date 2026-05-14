Vaslui. Explozie provocată de o acumulare de gaze – două persoane au fost rănite

Două persoane au fost rănite iar locuința acestora a fost distrusă în urma unei explozii provocată de o acumulare de gaze. Evenimentul nedorit a avut loc pe 14 mai, în localitatea Pogana din județul Vaslui, și a fost determinat de furtunul defect al unei butelii. Forțele de intervenție au fost solicitate în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 07:30.

La locul indicat de apelant au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad, cu o autospecială de stingere și un efectiv de 7 militari, precum și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean, care au preluat două victime pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, ulterior fiind transportate la spital.

„În urma exploziei, două persoane (o persoană sex masculin 87 ani și o persoană sex feminin 83 ani) au avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea suferind arsuri și diverse plăgi”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

FOTO ISU Vaslui