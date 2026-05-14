ACTUALITATESOCIALSocial Vaslui

Vaslui. Explozie provocată de o acumulare de gaze – două persoane au fost rănite

de Sofronia Gabi

Două persoane au fost rănite iar locuința acestora a fost distrusă în urma unei explozii provocată de o acumulare de gaze. Evenimentul nedorit a avut loc pe 14 mai, în localitatea Pogana din județul Vaslui, și a fost determinat de furtunul defect al unei butelii. Forțele de intervenție au fost solicitate în ajutor prin apel la numărul unic de urgență 112 înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 07:30.

La locul indicat de apelant au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad, cu o autospecială de stingere și un efectiv de 7 militari, precum și două ambulanțe aparținând Serviciului de Ambulanță Județean, care au preluat două victime pentru acordarea îngrijirilor medicale de specialitate, ulterior fiind transportate la spital.

Vaslui. Explozie provocată de o acumulare de gaze – două persoane au fost rănite

În urma exploziei, două persoane (o persoană sex masculin 87 ani și o persoană sex feminin 83 ani) au avut nevoie de îngrijiri medicale, acestea suferind arsuri și diverse plăgi”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui.

Vaslui. Explozie provocată de o acumulare de gaze – două persoane au fost rănite

FOTO ISU Vaslui

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Regizorul Andrei Șerban a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra Neamț
Regizorul Andrei Șerban a primit o stea pe Aleea Personalităților din Piatra Neamț
Articolul următor
Activitatea ITM Neamț pentru luna aprilie – 14 persoane prestau muncă nedeclarată
Activitatea ITM Neamț pentru luna aprilie – 14 persoane prestau muncă nedeclarată

Ultima ora

INFRACȚIONAL

41 de percheziții DIICOT în Iași, București și alte 5 județe. Este vizată o rețea care vindea suplimente false ca tratamente pentru cancer și...

Procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Iași, împreună cu polițiști...
Infracțional Neamț

Neamț. Amendă de 100.000 de lei pentru un transport ilegal de țigări

Un bărbat de 58 de ani, din Piatra Neamț,...
SPORT

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter și încheie sezonul cu două trofee

Cristi Chivu a câștigat Cupa Italiei cu Inter, 2-0...
ACTUALITATE

Iași. ANAF – suspiciuni de fraudă de peste 13 milioane de lei în domeniul imobiliar

În urma unei acțiuni de control în domeniul imobiliar,...
ECONOMIE

Activitatea ITM Neamț pentru luna aprilie – 14 persoane prestau muncă nedeclarată

Verificările efectuate de funcționarii din cadrul Inspectoratului Teritorial de...

Categorii