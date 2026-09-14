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Vaslui. Două persoane au murit într-un accident produs între un autoturism și un autotren

de Ioana Mărcuțianu

În dimineața zilei de astăzi, s-a produs un accident pe centura municipiului Bârlad, între un autoturism și un autotren.

La locul accidentului au intervenit pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad cărora li s-au alăturat un echipaj de prim ajutor medical (EPA) și un echipaj SMURD.

În autoturism se aflau 2 persoane care erau decedate, informează Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui, printr-un comunicat.

Pompierii militari au adoptat, în continuare, măsuri de prevenire și stingere a incendiilor. De asemenea, aceștia s-au asigurat că înlătură eventualele pericole create în urma producerii accidentului.

Organele abilitate urmează să stabilească atât cauzele, cât și circumstanțele producerii accidentului.

Foto: ISU Vaslui

Autor:

Ioana Mărcuțianuhttps://zch.ro/
Absolventă a Facultății de Științe Politice, Administrative și ale Comunicării, specializarea jurnalism, din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Privește jurnalismul ca pe un câine de pază al democrației.
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