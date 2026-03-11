ACTUALITATEVASLUI

Vaslui. Două persoane au fost rănite într-un accident produs între două autoturisme

de Popa Denisa

Două persoane au fost rănite miercuri după-amiază într-un accident rutier produs în satul Siliștea, comuna Todirești, județul Vaslui, unde două autoturisme au intrat în coliziune.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, intervenția a avut loc în jurul orei 16:00, când pompierii de la Stația Negrești au fost solicitați să intervină la locul accidentului. La fața locului au fost trimise o autospecială cu modul de descarcerare, un echipaj de terapie intensivă mobilă și o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean.

Salvatorii au constatat că în accident au fost implicate trei persoane, toate de sex masculin. Niciuna dintre ele nu a rămas încarcerată în autoturisme.

În urma impactului, unul dintre bărbați a suferit un traumatism cranio-cerebral și a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui de echipajul de terapie intensivă mobilă. O a doua victimă a suferit, de asemenea, un traumatism cranio-cerebral, dar și excoriații, fiind dusă la aceeași unitate medicală de echipajul SAJ.

Cea de-a treia persoană implicată în accident a refuzat examinarea medicală la fața locului.

Foto: ISU Vaslui

