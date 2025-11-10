Vaslui. Descoperire macabră: Craniu uman găsit într-o pădure la Bârlad!

O femeie care se afla într-o drumeție printr-o pădure de lângă Bârlad a avut surpriza neplăcută de a da peste un craniu ce părea a fi uman, duminică, 9 noiembrie 2025. Șocată de descoperirea neașteptată, femeia a sunat imediat la numărul unic de urgență 112, iar un echipaj al IPJ Vaslui a ajuns în zonă, constatând că, într-adevăr, fragmentele osoase par a fi de proveniență umană.

Craniul a fost ridicat și a fost făcută cercetarea la locul indicat de femeie, însă, deocamdată, nu au mai fost găsite alte fragmente osoase.

„A fost găsit un craniu într-o pădure de lângă orașul Bârlad și am demarat ancheta preliminară. Urmează ca fragmentele osoase descoperite să fie expertizate, încercăm identificarea persoanei căreia îi aparțin și să stabilim în ce context a survenit decesul acelei persoane. IML Iași urmează să efectueze expertiza, în funcție de rezultatele acesteia și de evoluția cercetărilor, vom lua măsurile legale ce se impun”, ne-a declarat subcomisar de poliție Bogdan Gheorghiță, purtătorul de cuvânt al IPJ Vaslui.