Vaslui. De două zile pompierii încearcă să scoată din șanț o cisternă cu 19 tone de GPL

Situație critică în județul Vaslui, DN 26 Blagesti – Oancea, unde o cisternă ucraineană încărcată cu 19 tone de GPL s-a răsturnat într-un șanț, sâmbătă după-amiază, 29 noiembrie. Șoferul autocisternei nu a avut nevoie de îngrijiri meddicale.

Pompierii au încercat într-o primă fază să ridice mastodontul din șanț cu ajutorul a două macarale, însă eforturile lor au fost zadarnice. Cisterna uriașă nu s-a mișcat. Duminică, 30 noiembrie, eforturile pompierilor vasluieni s-au intensificat, însă zadarnic.

La fața locului a ajuns și comandantul Detașamentului de Pompieri Bârlad.

„Cisternă încărcată cu GPL, intrată în șanț, DN 26 Blagesti – Oancea, nu sunt scurgeri de combustibil sau gaz. Intervine PL Murgeni cu 1 A2003 si 4 m

Se deplasează acolo si comandantul detașamentul ui de Pompieri Bârlad. Din primele informații nu sunt scurgeri de GPL.

La nivelul ISU Vaslui a fost activată grupa operativă.

La locul intervenției se deplasează și o autospecială de lucru cu apă și spumă de capacitate mare 10.000 l.

Șoferul autocisternei nu are nevoie de îngrijiri medicale.

Cisterna este încărcată cu 19 t GPL.

Se așteaptă o altă autocisternă pentru a se efectua transvazarea. Autocisterna nu prezintă fisuri și nu sunt scurgeri. Pompierii militari asigură zona și măsuri de prevenire a eventualelor pericole.

ISU Vaslui Plt Adj Marius Stanciu: În acest moment, la fața locului a rămas un echipaj format din 5 pompieri cu o autospecială de stingere, pentru asigurare măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, până la sosirea autocisternei care va pleca maine dimineață din Cernăuți pentru a se efectua transvazarea”, transmitea ISU Vaslui sâmbătă.

„În cursul nopții trecute s-a încercat ridicarea autocisternei de către 2 macarale, însă fără rezultat din cauza carosabilului umed. Se vor relua încercările în această dimineață.

Nu s-a reusit repunerea pe roti a cisternei nici cu cele 2 macarale și 2 tractoare. Există pericolul creerii de balans care să producă răsturnarea pe partea opusă. S-a luat decizia solicitării unei a 3-a macarale care sa prevină răsturnarea pe partea opusă. Așteptăm a 3-a macara din Galați”, au fost ultimele informații de duminică, 30 noiembrie.

Pentru o parte din pompierii vasluieni urmează o altă noapte albă, la supravegherea mastodontului venit din Ucraina.

Angela Croitoru