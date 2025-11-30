Stiri fierbintiACTUALITATEVASLUI

Vaslui. De două zile pompierii încearcă să scoată din șanț o cisternă cu 19 tone de GPL

de Vlad Bălănescu

Situație critică în județul Vaslui, DN 26 Blagesti – Oancea, unde o cisternă ucraineană încărcată cu 19 tone de GPL s-a răsturnat într-un șanț, sâmbătă după-amiază, 29 noiembrie. Șoferul autocisternei nu a avut nevoie de îngrijiri meddicale.

Pompierii au încercat într-o primă fază să ridice mastodontul din șanț cu ajutorul a două macarale, însă eforturile lor au fost zadarnice. Cisterna uriașă nu s-a mișcat. Duminică, 30 noiembrie, eforturile pompierilor vasluieni s-au intensificat, însă zadarnic.

La fața locului a ajuns și comandantul Detașamentului de Pompieri Bârlad.

„Cisternă încărcată cu GPL, intrată în șanț, DN 26 Blagesti – Oancea, nu sunt scurgeri de combustibil sau gaz. Intervine PL Murgeni cu 1 A2003 si 4 m

Se deplasează acolo si comandantul detașamentul ui de Pompieri Bârlad. Din primele informații nu sunt scurgeri de GPL.

La nivelul ISU Vaslui a fost  activată grupa operativă.

La locul intervenției se deplasează și o autospecială de lucru cu apă și spumă de capacitate mare 10.000 l.

Șoferul autocisternei nu are nevoie de îngrijiri medicale.

Cisterna este încărcată cu 19 t GPL.

Se așteaptă o altă autocisternă pentru a se efectua transvazarea. Autocisterna nu prezintă fisuri și nu sunt scurgeri. Pompierii militari asigură zona și măsuri de prevenire a eventualelor pericole.

ISU Vaslui Plt Adj Marius Stanciu: În acest moment, la fața locului a rămas un echipaj format din 5 pompieri cu o autospecială de stingere, pentru asigurare măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, până la sosirea autocisternei care va pleca maine dimineață din Cernăuți pentru a se efectua transvazarea", transmitea ISU Vaslui sâmbătă.

„În cursul nopții trecute s-a încercat ridicarea autocisternei de către 2 macarale, însă fără rezultat din cauza carosabilului umed. Se vor relua încercările în această dimineață.

„În cursul nopții trecute s-a încercat ridicarea autocisternei de către 2 macarale, însă fără rezultat din cauza carosabilului umed. Se vor relua încercările în această dimineață.

Nu s-a reusit repunerea pe roti a cisternei nici cu cele 2 macarale și 2 tractoare. Există pericolul creerii de balans care să producă răsturnarea pe partea opusă. S-a luat decizia solicitării unei a 3-a macarale care sa prevină răsturnarea pe partea opusă. Așteptăm a 3-a macara din Galați", au fost ultimele informații de duminică, 30 noiembrie.

Pentru o parte din pompierii vasluieni urmează o altă noapte albă, la supravegherea mastodontului venit din Ucraina.

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
