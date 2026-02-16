ACTUALITATEINFRACȚIONALInfracțional Vaslui

Vaslui. Ce a pățit un britanic prins în Vama Albița cu patru lingouri de aur

de Sofronia Gabi

Un cetățean britanic a fost depistat de vameșii de la Albița, județul Vaslui, cu patru lingouri de aur care cântăreau, în total 400 de grame. S-a întâmplat pe 15 februarie, în jurul orei 22:00, la Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, când s-a prezentat pentru a intra în ţară un cetățean britanic, în vârstă de 51 de ani. Acesta era pasager într-un autocar care efectua o cursă regulată pe ruta Chișinău – Cluj.

În baza Acordului dintre Guvernul României și Guvernul R. Moldova privind controlul coordonat și în baza profilului de risc stabilit, s-a procedat la efectuarea unui control amănunţit asupra mijlocului de transport şi persoanelor. Astfel, echipa comună de control a descoperit asupra britanicului, ascunse și nedeclarate, în vederea sustragerii de la controlul vamal, patru lingouri, cântărind 100 de grame fiecare, din metal galben, marcate ca fiind din aur”, anunță Poliția de Frontieră.

Vameșii au dispus reținerea în vederea expertizării a bunurilor cu o valoare estimată la 278.000 de lei şi sancţionarea britanicului cu amendă de 20.000 de lei. În funcție de rezultatul cercetărilor vor fi dispuse măsurile legale.

FOTO politiadefrontiera.ro

