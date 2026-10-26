Vaslui. Casă mistuită de flăcări în Pungești

O casă din satul Stejaru, comuna Pungești, județul Vaslui a ars în totalitate în urma unui incendiu izbucnit în dimineața zilei de 25 octombrie, în jurul orei 10:00. Din fericire, în locuință nu se aflau persoane în momentul izbucnirii incendiului.

Pentru stingerea focului au intervenit pompierii de la Punctul de Lucru Ivănești, cu o autospecială de stingere încadrată cu patru militari, o autospecială de transport apă de la Detașamentul de Pompieri Vaslui, cu doi militari, precum și o autospecială de stingere a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Pungești, cu trei voluntari.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat. Intervenția a fost îngreunată de starea drumului, care era impracticabil, astfel că autospecialele au putut ajunge doar până la aproximativ 50 de metri de locuința cuprinsă de flăcări.

În urma incendiului, casa a ars în totalitate.

1 din 3

Foto: ISU Vaslui