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Vaslui. Bombă de aviație de aproximativ 70 de kilograme, descoperită în Lunca Veche

de Popa Denisa

O bombă de aviație din perioada celui de-al Doilea Război Mondial a fost descoperită, joi, 20 august, în localitatea Lunca Veche, comuna Lunca Banului, județul Vaslui. Elementul de muniție a fost identificat și ridicat de echipa pirotehnică a Detașamentului de Pompieri Vaslui.

Intervenția a avut loc în jurul orei 11:00, după ce echipajul specializat al Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Podul Înalt” al județului Vaslui a fost solicitat pentru asanarea muniției neexplodate.

„La sosirea la locul intervenției, echipajul pirotehnic a identificat și asanat o bombă de aviație explozivă SD 70, de aproximativ 70 kg, provenită din perioada celui de-al Doilea Război Mondial. Muniția a fost ridicată și transportată în condiții de siguranță, urmând a fi distrusă ulterior, în cadrul unei misiuni specifice”, au transmis reprezentanții ISU Vaslui.

Operațiunea s-a desfășurat sub coordonarea ofițerului specialist pirotehnic.

Pompierii le reamintesc cetățenilor că, în cazul descoperirii unor elemente de muniție, acestea nu trebuie atinse, lovite sau mutate. Orice astfel de descoperire trebuie semnalată imediat la numărul unic de urgență 112.

Foto: ISU Vaslui

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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