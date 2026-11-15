Vaslui. Armă și muniție reținute la frontieră

Echipa de control din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albița a descoperit și ridicat în vederea cercetărilor un pistol din categoria armelor cu aer comprimat și muniția aferentă, cu care un cetățean finlandez încerca să iasă din țară fără a deține documentele necesare pentru deținerea și transportul acestora. S-a întâmplat pe 13 noiembrie, după amiază, când un cetățean finlandez în vârstă de 70 de ani s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pe sensul de ieșire din țară.

„În urma controlului de frontieră, asupra bărbatului a fost descoperit un revolver, din categoria armelor cu aer comprimat, calibru 4,5 mm, o cutie cu 205 alice și o cutie care conținea un set de cinci capsule CO2, de 12 g fiecare, pentru care acesta nu deținea autorizațiile necesare”, anunță Poliția de Frontieră.

Bărbatul a declarat că a achiziționat pistolul dintr-un magazin din Helsinki, pentru a-l utiliza în activitatea profesională, în domeniul deratizării, și că nu știa că deținerea și transportul acestuia pe teritoriul României necesită documente speciale. Conform prevederilor legale, arma și muniția aferentă au fost ridicate în vederea continuării cercetărilor. În acest caz se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și al munițiilor.

FOTO politiadefrontiera.ro