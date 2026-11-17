Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc pe16 noiembrie, în apropiere de satul Perieni. Apelul pentru ajutor prin numărul unic de urgență 112 a fost înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 23:00. S-a anunțat că evenimentul rutier a avut loc pe DJ 243 unde o mașină în care era doar șoferul s-a oprit într-un stâlp.

„Șoferul (un bărbat în vârstă de aproximativ 19 ani ) s-a autoevacuat, fiind preluat de către echipajul de prim ajutor și transportat la CPU Bârlad pentru îngrijiri medicale”, anunță ISU Vaslui.

Pompierii militari au asigurat măsurile de prevenire și stingere a incendiilor. Cauzele și împrejurările producerii accidentului sunt în curs de cercetare și vor fi stabilite de către polițiștii rutieri.

FOTO ISU Vaslui