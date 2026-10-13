Vaslui. Accident la Negrești. O tânără a ajuns la spital

Un accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară s-a produs marți, 13 octombrie, în jurul orei 11:00, în orașul Negrești, județul Vaslui. În urma impactului, o femeie de 25 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Negrești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, echipajele fiind încadrate cu șapte militari.

Ajunși la locul accidentului, salvatorii au constatat că în eveniment au fost implicate trei persoane, însă doar una a avut nevoie de asistență medicală.

Femeia, în vârstă de 25 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral. Aceasta a fost preluată de echipajul de ambulanță EPA Negrești și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui.

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Foto: ISU Vaslui