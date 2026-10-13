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Vaslui. Accident la Negrești. O tânără a ajuns la spital

de Popa Denisa

Un accident în care au fost implicate un autoturism și o autoutilitară s-a produs marți, 13 octombrie, în jurul orei 11:00, în orașul Negrești, județul Vaslui. În urma impactului, o femeie de 25 de ani a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Potrivit informațiilor transmise de ISU Vaslui, la fața locului au intervenit pompierii din cadrul Stației Negrești, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și o ambulanță SMURD, echipajele fiind încadrate cu șapte militari.

Ajunși la locul accidentului, salvatorii au constatat că în eveniment au fost implicate trei persoane, însă doar una a avut nevoie de asistență medicală.

Femeia, în vârstă de 25 de ani, a suferit un traumatism cranio-cerebral. Aceasta a fost preluată de echipajul de ambulanță EPA Negrești și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean Vaslui.

Foto: ISU Vaslui

Autor:

Popa Denisahttps://zch.ro/
Denisa Popa este reporter pe partea de eveniment și situații de urgență. Scrie pentru săptămânalul Mesagerul de Neamț și site-urile zch.ro și mesagerulneamt.ro. Este cel mai tânăr membru al echipei și o experiență în presă de un an și 6 luni. Are excelente abilități tehnice.
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