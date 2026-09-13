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Vaslui. Accident la intrarea în localitatea Ivești – un șofer a intrat cu mașina într-un copac

de Sofronia Dan

Un accident de circulație soldat cu rănirea unei persoane a avut loc în după amiaza de 12 septembrie în localitatea Ivești, județul Vaslui. Un conducător auto a pierdut controlul asupra volanului, iar mașina s-a oprit într-un copac de pe marginea drumului.

Prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispecerat în jurul orei 18:00, au fost chemați în ajutor pompierii militari. Au intervenit șase salvatori cu o autospecială de la Detașamentul de pompieri Bârlad.

O persoană implicată în accident s-a autoevacuat și a fost preluată de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean. Pompierii au asigurat măsurile necesare pentru prevenirea izbucnirii unui incendiu și pentru siguranța zonei”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vaslui. Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului rutier.

Dan Sofronia

Autor:

Sofronia Danhttp://zch.ro
Reporter cu 30 de ani de experiență, lucrează în mass-media din 1996, debutând la Monitorul de Neamț. A mai scris pentru cotidianele Evenimentul Zilei București și Adevărul. De câteva luni își desfășoară activitatea la Mesagerul de Neamț și Zch.ro. Este specializat în domeniile politică, administrație, social/actualitate, justiție, eveniment, sport.
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