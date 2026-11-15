Vaslui. Accident în localitatea Ivești – un tânăr de 20 de ani a decedat

Un tânăr de 20 de ani și-a pierdut viața în urma unui accident de circulație care a avut loc pe 14 noiembrie în localitatea Ivești. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 23:00, anunțându-se că a fost implicat un autoturism și o căruță cu doi cai.

„La fața locului s-a constatat că în urma acestui accident, șoferul autoturismului ( persoană de sex masculin în vârstă de aproximativ 20 de ani ) a intrat în stop cardio respirator fiind inițiate imediat manevrele de resuscitare, dar din nefericire acesta a fost declarat decedat. Totodată accidentul s-a soldat și cu moartea celor doi cai”, anunță ISU Vaslui.

Pompierii militari au asigurat și măsurile de prevenire și stingere a incendiilor la fața locului, pentru înlăturarea oricărui pericol. Cauzele și împrejurările producerii accidentului sunt în curs de cercetare și vor fi stabilite de către polițiștii rutieri.

FOTO ISU Vaslui