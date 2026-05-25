Vaslui. Accident cu un rănit pe strada Decebal

de Sofronia Gabi

Un eveniment rutier soldat cu rănirea unei persoane a avut loc cu puțin timp în urmă pe strada Decebal din municipiul Vaslui. Militarii din cadrul ISU Vaslui au fost anunțați prin apel la numărul unic de urgență 112, din primele informații fiind implicate două vehicule. „Astăzi, 25 mai 2026, în jurul orei 09:10, Detașamentul de Pompieri Vaslui a intervenit pentru gestionarea unui accident rutier produs pe strada Decebal din municipiul Vaslui. La locul evenimentului au fost mobilizate o autospecială de stingere cu modul de descarcerare și o autospecială TIM, cu un efectiv total de 7 militari”, anunță ISU Vaslui.

În urma impactului dintre cele două vehicule o persoană a avut nevoie de îngrijiri medicale. A fost evaluată de echipajul TIM și transportată ulterior la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Cauzele producerii accidentului urmează să fie stabilite de către polițiștii rutieri.

FOTO ISU Vaslui

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
