Vaslui. Accident cu trei victime la Sălcioara

Un accident rutier în care o femeie și cei doi copii ai ei au fost răniți și au ajuns la spital a avut loc în zorii zilei de 13 februarie în județul Vaslui. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 07:00. Au intervenit militarii de la Detașamentul de Pompieri Bârlad care s-au deplasat pe DE 581, în localitatea Sălcioara, comuna Banca.

Din primele date s-a anunțat că un autoturism în care se aflau patru persoane, doi adulți și doi copii, unul de 4 ani și celălalt de 6 ani, a ieșit de pe carosabil. Până la sosirea salvatorilor toate persoanele s-au autoevacuat și erau conștiente. „Autoturismul a ieșit de pe carosabil și s-a rostogolit, în final stabilindu-se pe roți. Un copil de 6 ani are traumatisme cranio-faciale. Mama și cei doi copii au fost transportați la spital”, anunță ISU Vaslui.

FOTO ISU Vaslui