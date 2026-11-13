Vaslui. Accident cu doi răniți – o tânără este în comă

Un accident de circulație soldat cu doi răniți, din care unul în stare gravă, a avut loc pe 12 noiembrie, foarte aproape de miezul nopții, pe DJ 243 între localitățile Rădeni și Voinești. Forțele de intervenție au fost solicitate prin apel la numărul unic de urgență 112, înregistrat în dispeceratul ISU Vaslui în jurul orei 23:30. Au intervenit militarii de la Punctul de lucru Ivănești cu o autospecială de stingere cu apă și spumă cu 4 militari. Un autoturism scăpat de sub control a ieșit în afara părții carosabile și a ajuns pe câmp, fiind găsite două victime, o tânără de 19 ani și o minoră de 17 ani, din același autoturism.

„În urma accidentului fata în vârstă de aproximativ 17 ani a suferit un traumatism la nivelul membrului superior drept fiind preluată de către echipajul de prim ajutor din cadrul Detașamentului de Pompieri Bârlad și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Bârlad pentru îngrijiri medicale, iar cea de-a doua persoană (în vârstă de aproximativ 19 ani) a fost găsită în stare de inconștiență (intrând în comă în urma impactului) fiind preluată de către echipajul SAJ și transportată la Unitatea de Primiri Urgențe Vaslui”, anunță ISU Vaslui.

Urmează ca polițiștii rutieri să stabilească cauzele și condițiile care au dus la producerea evenimentului nedorit.

FOTO ISU Vaslui