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Un transport de 48.000 de cartușe letale, destinat Republicii Moldova, care nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu beneficia de escorta jandarmilor, a fost confiscat la Vama Albița. S-a întâmplat pe 24 noiembrie, în jurul orei 00:10, când s-a prezentat pentru efectuarea formalităților de control, pentru a ieși din țară, un cetățean moldovean de 54 de ani, aflat la volanului unui microbuz înmatriculat în Republica Moldova.

Din verificarea documentelor prezentate a rezultat că ansamblul rutier transporta, din România către Republica Moldova, mai multe categorii de mărfuri, printre care și muniție, încărcată dintr-un depozit aflat pe teritoriul țării noastre. Întrucât au existat suspiciuni cu privire la legalitatea transportului s-a procedat la efectuarea unui control amănunțit al mijlocului de transport, cu sprijinul unei echipe operative din cadrul Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ Vaslui.

„În urma verificărilor, a fost identificată cantitatea de 48.000 de cartușe letale, stabilindu-se că transportul nu era însoțit de avizul de tranzit eliberat de Poliția de Frontieră Română și nu respecta condițiile legale privind asigurarea pazei pe timpul transportului de către efective ale Jandarmeriei. Întreaga cantitate de muniție a fost indisponibilizată, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea regimului armelor și munițiilor”, anunță Poliția de Frontieră. Cercetările sunt efectuate de Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase din cadrul IPJ Vaslui.

FOTO: politiadefrontieră.ro

(G. S.)