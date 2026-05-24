Vara debutează cu o minivacanță – trei zile libere de Rusalii și Ziua Copilului

Începutul verii calendaristice înseamnă o nouă minivacanță pentru oamenii muncii. Pe 1 iunie este a doua zi de Rusalii, liberă prin lege, dată la care se marchează și Ziua Internațională a Copilului. Așa se face că în perioada 30 mai – 1 iunie este un week-end prelungit iar majoritatea salariaților sunt liberi. Salariații din instituțiile și autoritățile publice pleacă de la serviciu în după amiaza zilei de vineri, 29 mai, și se mai întorc la muncă marți, 2 iunie. De minivacanța de Rusalii beneficiază și elevii, precum și cadrele didactice. Sunt și salariați care merg la serviciu pe 1 iunie, cei care lucrează în domeniul ospitalității, comerț, sănătate, transport public sau servicii de urgență, însă aceștia vor beneficia de o zi liberă până la finalul lunii iunie.

Următoarea zi nelucrătoare prin lege este pe 15 august când se marchează Adormirea Maicii Domnului, dar în acest an este sâmbătă. Cea mai generoase minivacanță din 2026, de patru zile, este în perioada 28 noiembrie – 1 decembrie. 28 – 29 este week-end și se leagă cu ziua liberă de 30 noiembrie, Sfântul Andrei, și Ziua Națională a României, 1 Decembrie. Până la sfârșitul anului mai sunt libere prima și a doua zi de Crăciun, 25 – 26 decembrie, vineri și sâmbătă, plus ziua liberă de duminică înseamnă o minivacanță de trei zile.