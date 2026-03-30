Vânt, ploi și ninsori la munte până la final de Mărțișor

Meteorologii au actualizat prognoza și au emis o nouă informare de vreme severă valabilă în toată țara. Sunt anunțate intensificări ale vântului, ploi moderate cantitativ și ninsori la munte de pe 30 martie, de la ora 10:00, până pe 31 martie, la aceeași oră.

„Temporar vor fi intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Moldovei și a Dobrogei, local în jumătatea estică a Munteniei și în vestul și sud-vestul Olteniei, cu viteze în general de 40…50 km/h. Va ploua în majoritatea regiunilor și pe alocuri se vor mai acumula cantități de apă de 10…25 l/mp. La munte, la altitudini mai mari de 1600 m, vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare”, conform Administrației Naționale de Meteorologie.

Pe 30 martie, la ora 11:00, în județele Regiunii Nord-Est erau valori termice cuprinse între 7 și 11 grade. La stația meteo de pe Ceahlău – Toaca erau temperaturi negative, de -1 grad.