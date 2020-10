Aseară, 23 octombrie, în jurul orelor 21, un grup de persoane din satul Vânători a prins în fapt mai mulţi ţigani care furau porumb de pe terenurile oamenilor. Căruţa plină cu porumb a fost oprită pe una din uliţele satului şi a fost chemată poliţia. Conform declaraţiilor martorilor, angajaţii postului de poliţie din comună nu prea au avut atitudinea corespunzătoare a unor oameni ai legii. Doar insistenţa şi scandalul pornit de păgubiţi au făcut ca tot circul să se mute în curtea primăriei, unde s-a şi descărcat porumbul. Între timp doi dintre ţigani au fugit şi au rămas doar un bărbat şi patru femei care au mers de nevoie la primărie. În vreme ce păgubiţii le cereau poliţiştilor să le confişte ţiganilor căruţa, aceştia afirmau că nu au nicio legitimitate să facă acest lucru, pentru că nu le permite legea. Păgubiţii au fost invitaţi a doua zi la postul de poliţie să dea declaraţii şi să spună şi paguba exactă de pe terenurile agricole, aceştia urmând să meargă pe terenurile proprii şi să constate prejudiciul.

O declaraţie a unuia dintre păgubiţi este elocventă pentru starea de spirit care există în comună de mai mulţi ani, cât şi despre neputinţa instituţiilor satului de a reduce acest fenomen al furturilor: „An de an, în fiecare toamnă ţiganii vin pe terenurile oamenilor şi le fură recolta. Şi niciodată nu se iau măsuri, nimeni nu este tras la răspundere şi mai grav sunt lăsaţi în pace şi li se dă drumul acasă imediat după faptă. Să mergeţi să vedeţi ce e pe terenurile oamenilor în fiecare an. Ţiganii fură tot, cartofi, fân, lucernă, porumb. Noi ne-am săturat. Suntem cu răbdarea la limită şi cred că o să facem vreo nenorocire dacă o să-i mai prindem la furat pe câmp. Să li se taie ajutoarele sociale, să li se confişte căruţele, să se facă ceva. Chiar nu mai sunt legi în ţara asta? Ei au numai drepturi şi noi doar obligaţii? Când au sosit poliţiştii la faţa locului stăteau cu mâinele în sân şi mai cât pe ce să le dea drumul la ţigani, chiar dacă au fost prinşi în fapt cu porumbul furat în căruţă. Noroc că am insistat noi şi am făcut scandal. Pentru ce naiba îi mai plătim pe cei de la postul de poliţie? Îşi iau salariile şi stau prin birouri. Chiar e bătaie de joc”.

C.T. STURZU