Vânători-Neamț: Sadoveniana, ediția 2025 – un eveniment cultural inedit

Un eveniment cultural dedicat marelui scriitor Mihail Sadoveanu va avea loc pe 16 octombrie, de la ora 11.00, la Centrul Social-Cultural din centrul comunei Vânători-Neamț. Este vorba despre ediția din acest an a manifestării „Sadoveniana”, care va include lansări de carte, momente artistice, o competiție de șah și o șezătoare tradițională la Hanul Ancuței. În cadrul evenimentului vor avea loc două lansări de carte:

„Biserica de lemn Sf. Voievozi – Tăierea capului Sf. Ioan Botezătorul. Cercetări arheologice”, autor Vasile Diaconu, arheolog;

„Mihai Eminescu – nimbul de lumină al neamului românesc”, autor arhimandrit Mihail Daniliuc, de la Schitul Vovidenia.

Programul artistic va fi susținut de elevi și cadre didactice de la școlile din comună și va cuprinde: un interviu imaginar cu Mihail Sadoveanu, poezii dedicate scriitorului, scenete inspirate din romanul „Baltagul” și melodii interpretate de Grupul vocal „Muguri noi”.

Seara va fi dedicată unei șezători tradiționale organizate la Hanul Ancuței.

Tot în cadrul evenimentului, de la ora 15.00, la Centrul Socio-Educativ (zona Campus), se va desfășura cea de-a doua ediție a competiției de șah „Cupa Mihail Sadoveanu”.

Detalii și înscrieri: 0755 982 577.

„Cu ajutorul bunului Dumnezeu și al echipei din primărie, reușim să organizăm și în acest an o nouă ediție Sadoveniana, un eveniment cultural dedicat marelui nostru scriitor Mihail Sadoveanu. Este însă și un eveniment pentru toți cei care iubesc cultura, frumosul, cântecul și poezia.

Ne străduim să promovăm actul de cultură în rândul comunității noastre, mai ales al tinerei generații, pe care dorim să o educăm în spiritul valorilor în care au trăit și părinții noștri.

Avem bucuria de a include în program și două lansări de carte ale unor oameni de cultură din comunitatea noastră, pe care îi felicit cu această ocazie.

Nu vor lipsi elevii și profesorii care vor oferi un autentic program artistic, iar micii șahiști – copii inteligenți și ambițioși – vor avea ocazia să se afirme.

Le mulțumesc tuturor colaboratorilor și echipei din primărie pentru implicare și pentru contribuția la organizarea acestei ediții!”, a declarat Maria Petrariu, primarul comunei Vânători-Neamț.

C.T.S