Un eveniment aparent banal, o tamponare între o mașină intrată pe contrasens și o cărută, undeva într-o curbă din comună, are toate șansele să devină un fel de model de bune practici pentru orice agent conștiincios. După carambol, potrivit celor spuse de căruțaș, șoferul i-ar fi cerut să nu anunțe poliția, după care, după 7 ore s-a trezit chemat la sediu. Unde a suflat în fiolă, ca să se constate dacă a băut… la ora când conducea căruța, că la poliție a venit ”per pedes apostolorum”.

Povestea sună ofertant: „Sâmbătă dimineața pe la ora 9,30 eram cu căruța pe strada Bârliba în curbă și o mașină venea din sens invers și a intrat în mine. A tăiat curba și a intrat pe sensul meu de mers. Eu am vrut să sun la Poliție, dar șoferul a zis să nu mai sun că nu e grav și că își va repara el mașina. Și a plecat. Ca să mă trezesc cu un telefon de la postul de poliție din comună pe la ora 16, să mă prezint. Am ajuns acolo pe la 16,30. La ora 17 și ceva a ajuns polițistul la post. Acolo am aflat că de fapt șoferul a sunat el până la urmă la poliție, pe la ora 16, după multe ore de la accident. După ce am fost la fața locului, unde a avut loc accidentul am mers înapoi la sediu și mi-a pus alcooltestul. Dar nu înțeleg de ce, pentru că eu la ora 17 când am venit la postul de poliție am venit pe jos. Nu eram nici cu căruța și nici la volanul vreunei mașini. Nu era normal să-mi fi pus alcooltestul dimineață, imediat după accident? La ora 17,30 ce rost mai are să îmi vezi alcoolemia, atât mie, cât și șoferului? Eu aveam nuntă în acea seară. I-a pus și șoferului fiola. Păi cum să-i pui fiola unui șofer implicat într-un accident, la peste 7 ore de la accident? Iar eu eram pe jos, când am ajuns la poliție după-amiază. Și ce dacă băusem un pic după amiază, mai ales că aveam și o nuntă? Doar nu făcusem accidentul la ora 17,30. Și m-a mai și amendat cu peste 20 milioane lei vechi. Adică, nevinovat, intră unul cu mașina în căruța mea, fuge de la accident, sună la poliție după 5 ore, i se pune fiola după 7 ore și tot eu sunt vinovat?”

Declarația căruțașului și nedumerirea sa cu testarea cu fiola după 7 ore este în măsură să ridice semne de întrebare cu privire la legalitatea procedurii. Șefii agentului constatator Mihai Radu zic că actele sunt încheiate deja și că cel care se consideră nedreptățit să se ducă la instanță. Ștefan Sali, șeful Poliției Rurale Târgu Neamț: „Instanța își va spune cuvântul. E dreptul domnului să conteste procesul verbal. Instanța poate decide dacă anulează sau nu procesul verbal”.

Comisarul șef Marius Cârjă, șeful Poliției Rutiere Târgu Neamț ne-a oferit lămuriri pe această speță: „În procedura de soluționare a accidentelor cu pagube materiale sau victime conducătorii auto implicați, sau cum este în această speță și un căruțaș au dreptul să se prezinte în 24 de ore la secția de poliție unde a avut loc evenimentul. În momentul în care unul dintre cei doi se prezintă la postul de poliție în decursul celor 24 de ore este testat pentru alcool. Nu contează dacă se prezintă după 3 ore sau după 23 de ore. De asemenea, consumul de alcool după producerea accidentului, până în 24 de ore este interzis. Pentru că este obligația de a te prezenta la poliție, dacă nu ai făcut o constatare pe cale amiabilă (…). Dacă căruțașul și șoferul se prezentau la secția de poliție din comună, imediat după accident nu se ajungea aici. Dar așa sunt unii oameni. Dacă făceau o constatare amiabilă sau se duceau la poliție era mult mai bine. Legea nu au făcut-o polițiștii. Noi doar o aplicăm. Căruțașul poate contesta procesul verbal și modul de soluționare a tamponării, dacă s-a întâmplat așa cum declară căruțașul”.

Un avocat, cu permis de conducere, care nu a dorit să-i dezvăluim numele, are câteva nedumeriri: „Cum putem identifica alcoolemia, dacă la ora 9,40, când a avut loc accidentul, cei doi nu au fost testați cu alcooltestul? Dar în schimb au fost testați după mai bine de 7 ore și a fost trecut în procesul verbal ca și cum alcoolemia a fost depistată dimineața după accident… Căruțașul poate a consumat alcool la ora 17. În momentul când a avut loc coliziunea dintre autoturism și atelaj, căruțașul era sub influența alcoolului? Nu știm, și nici nu putem proba asta. Cum poți recolta probe biologice seara, când de fapt fapta s-a întâmplat dimineața? Care e logica și unde e adevărul? Polițistul trebuie să arate textul de lege, aliniatul, în care scrie că el poate lua probe biologice la 7 sau 8 ore după accident. Păi după accident căruțașul nu are nicio interdicție legală să nu bea alcool, mai ales că cei doi au căzut de acord în primă fază să nu sesiseze Poliția după accident, la insistențele șoferului. Din punctul meu de vedere ceea ce a scris și constatat agentul nu este corect. Dar judecătorul va decide asta”.

Chiar și părerile unor polițiști de la Rutieră sunt împărțite. Un polițist cu experiență la rutieră vine cu o versiune nuanțată: „În mod normal, alcooltestul se pune într-o oră după producerea evenimentului. Dacă cel care părăsește locul accidentului și fuge, iar tu polițist îl cauți și-l prinzi după 5 ore, trebuie să-l testezi cu alcooltestul, dar trebuie să-i și recalculezi alcoolemia la cât avea în momentul producerii accidentului, în comparație cu cât are alcool în sânge, în momentul când l-ai prins. Legea este interpretabilă, nu scrie expres în lege. Aici rămâne la latitudinea polițistului, modul cum interpretează fapta și probele. Dar în acest caz, dacă nu au fost nici victime, nu e faptă penală. Căruțașul trebuie să facă contestație”.

Evident că totul ar fi fost tranșat prin anunțarea poliției imediat după producerea accidentului.

C.T. Sturzu