Val de percheziții în Bacău: rețineri și arestări în două dosare de furt. Prejudiciu de 195.000 lei într-un caz, bunuri recuperate integral în altul

Polițiștii băcăuani au derulat, pe 5 februarie, două acțiuni ample în dosare de furt, în urma cărora au fost făcute percheziții domiciliare, mai multe persoane au fost duse la audieri, iar instanțele au dispus măsuri preventive.

Onești: percheziții într-un dosar cu prejudiciu de 195.000 lei

Polițiștii din Onești, împreună cu luptători pentru acțiuni speciale și jandarmi, au efectuat percheziții domiciliare în comuna Ștefan cel Mare, într-un dosar ce vizează un furt dintr-o societate comercială, de unde ar fi fost sustrase cabluri și componente electrice. Prejudiciul este estimat la 195.000 de lei.

În urma descinderilor, șase persoane, cu vârste între 16 și 39 de ani, au fost conduse la sediul poliției pentru audieri. După administrarea probatoriului, toți cei șase bărbați au fost reținuți pentru 24 de ore și introduși în arestul IPJ Bacău. Ulterior, patru au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar doi au fost plasați sub control judiciar.

Moinești: bunuri găsite la percheziții, prejudiciu recuperat integral

Într-un alt dosar, polițiștii Secției 2 Poliție Rurală Moinești au pus în executare două mandate de percheziție emise de Judecătoria Moinești, într-o cauză privind furt calificat și tentativă la furt calificat.

Perchezițiile au avut loc în Dărmănești, la imobilele a doi tineri de 25 și 32 de ani, unde polițiștii au identificat bunurile reclamate ca fiind sustrase, iar prejudiciul a fost recuperat în totalitate. Cei doi au fost reținuți pentru 24 de ore, iar ulterior instanța a dispus arestarea preventivă pentru 30 de zile.

Cercetările continuă în ambele dosare pentru stabilirea întregii activități infracționale și a tuturor împrejurărilor în care au fost comise faptele.