Meteorologii avertizează că, joi, 4 septembrie, în intervalul orar 12:00 – 21:00, județele Neamț, Suceava, Botoșani și Iași se vor confrunta cu un val de căldură, cu temperaturi deosebit de ridicate pentru această perioadă a anului și disconfort termic.

”În jumătatea nordică a Moldovei, în sudul și vestul Olteniei, precum și în sud-vestul Dobrogei se va menține valul de căldură, astfel că vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic. Indicele temperatură umezeală (ITU) va atinge pe alocuri pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30 și 34 de grade Celsius”, precizează ANM.

Specialiștii vă sfătuiesc să evitați deplasările lungi în perioadele de disconfort termic accentuat, iar dacă nu este posibil acest lucru, să vă îmbrăcați în haine din materiale naturale care permit aerisirea corpului, să vă acoperiți capul, să vă hidratați corespunzător și să apelați serviciul de urgență 112 în cazul în care vă simțiți rău.

A.C.