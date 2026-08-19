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Vaci salvate din apele Bistriței după ce au rămas blocate pe o insuliță

editor
de editor

Ieri, la ora 18:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că, în comuna Săvinești, două bovine au rămas blocate pe o insuliță formată pe Râul Bistrița, la o distanță de aproximativ 30 m de mal.

Vaci salvate din apele Bistriței după ce au rămas blocate pe o insuliță

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Punctul de lucru Roznov (o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare) și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (un autoturism de serviciu și o barcă).

„Pompierii au acționat pentru deblocarea celor bovine și pentru aducerea acestora la mal. Ulterior, cele două animale au fost preluate de proprietar”, a transmis ISU Neamț.

Dan Sofronia

Foto: ISU Neamț

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editor
editor
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