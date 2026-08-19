Vaci salvate din apele Bistriței după ce au rămas blocate pe o insuliță

Ieri, la ora 18:30, prin apel la 112 a fost sesizat faptul că, în comuna Săvinești, două bovine au rămas blocate pe o insuliță formată pe Râul Bistrița, la o distanță de aproximativ 30 m de mal.

La locul solicitării au fost alocate forțe și mijloace de intervenție de la Punctul de lucru Roznov (o autospecială de stingere cu modul pentru descarcerare) și Detașamentul de pompieri Piatra-Neamț (un autoturism de serviciu și o barcă).

„Pompierii au acționat pentru deblocarea celor bovine și pentru aducerea acestora la mal. Ulterior, cele două animale au fost preluate de proprietar”, a transmis ISU Neamț.

Dan Sofronia

Foto: ISU Neamț