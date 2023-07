Ediția a XLVIII-a a Festivalului Internațional „Vacanțe Muzicale” Piatra Neamț s-a încheiat sâmbătă, 8 iulie, cu un spectacol grandios susținut de orchestra Teatrului Național de Operată și Musical „Ion Dacian” București, dirijor Alexandru Ilie. Concertul mult așteptat a adus aseară pe Platoul Curții Domnești un public numeros. Timp de mai bine de două ore melomanii au audiat piese din filme și duete din operete celebre – „Cats” de A. Lloyd Webber, ”The Godfather” de Nino Rota, ”Porgy and Bess” de G. Gershwin, ”Pirates of the Caribbean” de Klaus Badelt.

Așa cum ne-a obișnuit, organizatorul „Vacanțelor Muzicale” 2023, Centrul pentru Cultură și Arte „Carmen Saeculare” Neamț, a oferit la final un superb foc de artificii.

Marius Mitrofan, solist al Teatrului de Opereta si Musical „Ion Dacian” a declarat:

C.I.

Imagini: ww.mesagerulneamt.ro