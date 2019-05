Alianța dintre Uniunea Salvați România (USR) și PLUS a obținut un scor impresionant în Piatra Neamț la alegerile europarlamentare de duminică, 26 mai, circa 24%, depășind în capitala județului și Partidul Național Liberal și Partidul Social-Democrat.

În ciuda faptului că USR nu este reprezentat în acest moment în Consiliul Local, iar filiala locală împlinește abia trei ani de existență, mobilizarea echipei de campanie, a membrilor și simpatizanților a fost exemplară și ne-am bucurat constant de colaborarea cu colegii de la PLUS. A fost un efort de zi cu zi al echipei USR, în ultimele trei luni, din iarnă încoace, în stradă, printre cetățeni. Fiecare vot din cele peste 10.000 obținute în Piatra Neamț a fost câștigat de echipele USR și PLUS, nu a venit din inerție. Fiecare vot are în spate multă muncă, dedicație și timp departe de familie. Românii din toată țara și din diaspora s-au mobilizat să transmită un mesaj pentru schimbare, iar pietrenii n-au făcut o notă discordantă.

Noi, cei din USR, le promitem celor care ne-au votat că le vom onora încrederea și vom merge mai departe. Vom continua să fim activi, vom continua să fim în slujba cetățenilor, vom continua să fim în stradă. Pentru că știm, acum, că avem șansa să câștigăm, în 2020, primăria Piatra Neamț și majoritatea în Consiliul Local, ne vom lupta pentru asta și pentru a face din municipiul nostru un oraș de care să fim cu toții mândri.

Îi așteptăm alături de noi pe toți cei care cred în viitorul municipiului Piatra Neamț! (USR Neamţ)