În cadrul unui proces democratic intern, USR Neamț a stabilit listele de candidați pentru alegerile parlamentare din 01 decembrie 2024.

Astfel, pentru Camera Deputaților, candidații desemnați sunt:

Iulian Bulai;

Maria Apostol;

Alin Buzdugan;

Marian Tanasă;

Bogdan Ghiță;

Vasile Mucenicu;

Marius Pușcașu;

Răzvan Surdu;

Vasile Cosofreț;

Mihai-Alexandru Muraru.

La Senat, lista USR va cuprinde următoarele nume:

Vasile-Manuel Iacob;

Gabriel-Cosmin Ancuța;

Iuliana Neagu;

Claudiu Voicu;

Elena-Steluța Preotu.

“Le mulțumesc colegilor din județ pentru încrederea acordată. Activitatea mea de parlamentar este dovada că mi-am pus toată energia și priceperea în folosul nemțenilor și al țării. Îmi doresc să fac asta și de acum înainte. Sunt convins că după alegerile prezidențiale și parlamentare din acest an vom merge cu adevărat pe drumul dezvoltării și al reformelor cu prima femeie-președinte, Elena Lasconi, și cu o guvernare de dreapta”, a afirmat Iulian Bulai.

Iulian Bulai are 36 de ani; este deputat USR, președintele Comisiei de Cultură din Camera Deputaților și liderul grupului european ALDE în Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei. Totodată, el este și președintele filialei USR Neamț și coordonator de relații internaționale la nivelul partidului.

“Sprijinul masiv pe care l-am primit de la colegii din județ mă onorează. În același timp, a deschide lista pentru Senat este o mare responsabilitate și voi face totul pentru ca încrederea colegilor să fie răsplătită cu rezultate. Sunt de aproape șase ani în USR și am participat la toate activitățile interne și externe. Am ajuns de la simplu membru la președintele filialei Piatra-Neamț și, tot datorită colegilor, am deschis lista de consilieri locali pentru municipiul Piatra-Neamț la alegerile din 9 iunie. Voi fi în continuare omul pe care se pot baza și cu care pot colabora”, a declarat Manuel Iacob.

Manuel Iacob are 44 de ani. De profesie inginer, este manager regional de vânzări la o companie ce oferă echipamente electrice, fiind responsabil cu coordonarea activității în 11 județe. Din 2023 este președintele filialei USR Piatra-Neamț și membru în Biroul Județean USR Neamț.