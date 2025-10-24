Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

Locuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care ataca gospodăriile. La începutul lunii el s-a prins într-un gard de sârmă și pentru că nu a putut fi eliberat, având în vedere că devenise un pericol, echipa de intervenție coordonată de primarul Dumitru Bogdan Țifui a luat decizia de eutanasiere a ursului prin împușcare. Informația a fost oferită de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț în cadrul conferinței de presă din 24 octombrie.

„În data de 05 octombrie 2025, în jurul orei 21:45, a fost semnalată prezența unui urs prins într-un gard de sârmă pe strada Bisericii din comuna Farcașa.

Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat imediat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Conform procedurilor legale, a fost constituită echipa de intervenție pentru gestionarea situației în condiții de siguranță, formată din reprezentanți ai instituțiilor competente.

Cu toate ca s-a încercat eliberarea ursului prin tranchilizarea de către medicul veterinar, acesta nu a putut fi eliberat din gardul de sârmă. Având în vedere prezența frecventă a exemplarului de urs în intravilan și faptul că a devenit un pericol pentru siguranța locuitorilor, conducătorul echipei de intervenție – primarul localității, a dispus eutanasierea animalului prin împușcare”, anunță Jandarmeria Neamț.

În primele 9 luni de la începutul anului Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț a avut 36 de intervenții referitoare la semnalarea prezenței ursului brun, echipa de intervenție fiind constituită doar în 14 cazuri. Echipajele de jandarmerie au intervenit în localitățile Farcașa, Bicaz-Chei, Bicaz, Poiana Teiului, Piatra Neamț, Borca, Pângărați, Dămuc, Tașca, Rediu, Durău, Gârcina.

„În funcție de localitatea în care a fost semnalată prezența ursului brun am constatat că ponderea cea mai mare a avut-o comuna Farcașa. Situația se prezintă astfel: 30 de sesizări – ursul nu a fost găsit la fața locului; 4 sesizări – la care ursul a fost alungat în habitatul natural; 1 sesizare- la care apelul nu s-a confirmat; 1 sesizare – la care ursul a fost extras prin împușcare”, a declarat Radu Olariu comandantul Jandarmeriei Neamț.