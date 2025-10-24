Stiri fierbintiACTUALITATESocial Neamț

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat

de Sofronia Gabi

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcatLocuitorii comunei Farcașa au scăpat de un urs care ataca gospodăriile. La începutul lunii el s-a prins într-un gard de sârmă și pentru că nu a putut fi eliberat, având în vedere că devenise un pericol, echipa de intervenție coordonată de primarul Dumitru Bogdan Țifui a luat decizia de eutanasiere a ursului prin împușcare. Informația a fost oferită de Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț în cadrul conferinței de presă din 24 octombrie.
„În data de 05 octombrie 2025, în jurul orei 21:45, a fost semnalată prezența unui urs prins într-un gard de sârmă pe strada Bisericii din comuna Farcașa.
Un echipaj de jandarmerie s-a deplasat imediat la fața locului, constatând că cele sesizate se confirmă. Conform procedurilor legale, a fost constituită echipa de intervenție pentru gestionarea situației în condiții de siguranță, formată din reprezentanți ai instituțiilor competente.
Cu toate ca s-a încercat eliberarea ursului prin tranchilizarea de către medicul veterinar, acesta nu a putut fi eliberat din gardul de sârmă. Având în vedere prezența frecventă a exemplarului de urs în intravilan și faptul că a devenit un pericol pentru siguranța locuitorilor, conducătorul echipei de intervenție – primarul localității, a dispus eutanasierea animalului prin împușcare”, anunță Jandarmeria Neamț.
În primele 9 luni de la începutul anului Inspectoratul de Jandarmi Județean Neamț a avut 36 de intervenții referitoare la semnalarea prezenței ursului brun, echipa de intervenție fiind constituită doar în 14 cazuri. Echipajele de jandarmerie au intervenit în localitățile Farcașa, Bicaz-Chei, Bicaz, Poiana Teiului, Piatra Neamț, Borca, Pângărați, Dămuc, Tașca, Rediu, Durău, Gârcina.

Ursul care făcea probleme la Farcașa a fost împușcat„În funcție de localitatea în care a fost semnalată prezența ursului brun am constatat că ponderea cea mai mare a avut-o comuna Farcașa. Situația se prezintă astfel: 30 de sesizări – ursul nu a fost găsit la fața locului; 4 sesizări – la care ursul a fost alungat în habitatul natural; 1 sesizare- la care apelul nu s-a confirmat; 1 sesizare – la care ursul a fost extras prin împușcare”, a declarat Radu Olariu comandantul Jandarmeriei Neamț.

 

 

Autor:

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Articolul precedent
Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău
Articolul următor
Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Ultima ora

Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
Stiri fierbinti

FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părintească

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din...

Categorii

Stiri fierbinti

Tragedie la Roznov. Un bărbat a fost găsit înecat în canalul Bistrița

Actualizare: Noi informații au fost furnizate de IPJ Neamț în...
Stiri fierbinti

Incendiu puternic la o locuință din Podoleni

Un incendiu a izbucnit vineri dimineață, în jurul orei...
Infracțional Neamț

Persoană rănită într-un accident cu trei autoturisme, la Tarcău

O femeie în vârstă de 73 de ani a...
ACTUALITATE

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane

Un șofer băut a provocat un accident în care a fost implicat un autobuz de transport persoane
Stiri fierbinti

FOTO. Bărbat reținut pentru că a incendiat casa părintească

Un bărbat în vârstă de 38 de ani, din...
Stiri fierbinti

Neamț. Accident mortal: un pieton și-a pierdut viața după o traversare imprudentă

Un accident soldat cu decesul unui bărbat în vârstă...
ECONOMIE

Atenție la cumpărăturile de Black Friday: Protecția Consumatorilor vine cu sfaturi urile

Cea mai așteptată zi din an pentru „reduceri” la...
EDUCATIE

Modulul I din anul școlar 2025-2026 se termină astăzi. Începe vacanța de toamnă

Elevii vor termina astăzi, 24 octombrie, modulul I din...
stiri regionale
Informare asupra datelor cu caracter personal prelucrate de zch.ro
Facebook RSS
© ZCH News - stiri regionale