Ursul a atacat în pădure, în zona Mănăstirii Cașin! Un bărbat a ajuns la UPU Onești

Un bărbat a ajuns de urgență la spital, după ce a fost atacat de un urs într-o zonă împădurită din satul Scutaru, comuna Mănăstirea Cașin, județul Bacău.

Incidentul a fost semnalat marți, 4 august, printr-un apel la 112. Spre zona montană din punctul „Dobrele” au fost direcționate echipaje ale Inspectoratului de Jandarmi Județean Bacău, un echipaj medical de prim ajutor, dar și primarul comunei.

Potrivit informațiilor transmise de jandarmi, bărbatul se afla în pădure, însoțit de alte persoane, când ar fi fost surprins de animalul sălbatic. Cei care îl însoțeau au intervenit rapid și au reușit să îl coboare până în punctul „Buciaș”, unde victima a fost preluată de cadrele medicale.

Bărbatul a fost stabilizat la fața locului și transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Municipal Onești, pentru investigații și îngrijiri medicale de specialitate. Starea sa de sănătate urmează să fie stabilită de medici.

După atac, ursul s-a retras în desișul pădurii. Jandarmii au verificat zona pentru a se asigura că animalul nu mai reprezintă un pericol imediat pentru oameni și au avertizat populația să evite deplasările în masivul forestier.

Reprezentanții IJJ Bacău reamintesc oamenilor că, atunci când observă un urs, nu trebuie să se apropie de animal pentru fotografii și nu trebuie să îl hrănească. Prezența ursului trebuie semnalată imediat prin apel la 112.