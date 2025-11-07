Urșii care intră în localități pot fi împușcați. Sancțiuni de până la 30.000 lei pentru cei care hrănesc sălbăticiunile

Numărul incidente cu urșii care intră în zonele locuite și produc pagube, uneori atacurile fiind soldate cu pierderi de vieți omenești, a crescut semnificativ în ultimii ani, în condițiile în care numărul urșilor a devenit din ce în ce mai mare. Un exemplu tragic a fost chiar în Neamț, la Bicaz Chei, unde un bărbat a fost omorât de un urs pe un deal din apropierea casei sale. Aceste situații au dus, în cele din urmă, la modificarea legislației în domeniu.

În ședința de Guvern din 6 noiembrie a fost adoptată o ordonanță de urgență care prevede că, în cazul urșilor care intră în zonele locuite și viața oamenilor este în pericol, animalul poate fi împușcat. În acest fel este simplificată procedura veche care stabilea o intervenție graduală, începând cu alungarea ursului. De cele mai multe ori această intervenție era total inutilă, sălbăticiunea revenind în localități

„Printre principalele modificări introduse de noua ordonanță se numără: intervenția directă în intravilan prin care se elimină obligativitatea acționării graduale în cazul urșilor semnalați în interiorul localităților, echipele putând interveni imediat prin metoda adecvată: alungare, tranchilizare, relocare sau, dacă situația o impune, împușcare/eutanasiere”, se arată în comunicatul Guvernului României . Prin același act se stabilește definiția „ursului habituat”, ca fiind acel exemplar care, prin contact repetat cu oamenii, și-a pierdut frica naturală și reprezintă un pericol real pentru populație. A fost simplificată procedura de intervenție, iar primăriile pot încheia un singur contract de permanență și intervenție cu un medic veterinar de liberă practică, pentru a asigura acțiunea rapidă și coordonată în teren.

Noile norme stabilesc sancțiuni aspre, de până la 30.000 lei, pentru cei care hrănesc urșii aflați în libertate, așa cum se întâmplă de foarte multe ori cu turiștii de pe Transfăgărășan. În timp, astfel de gesturi s-au soldat cu pierderi de vieți omenești. „Hrănirea exemplarelor sălbatice le modifică comportamentul natural, le reduce frica de om și le atrage în localități, crescând riscul de atacuri. Actul normativ prevede că orice persoană care hrănește un urs în libertate riscă amenzi între 10.000 și 30.000 de lei”, se mai arată în comunicatul citat.

În județul Neamț au fost numeroase incidente provocate de urși. În unele cazuri atacurile s-au soldat doar cu pagube materiale, dar în toamna acestui an o persoană și-a pierdut viața după atacul ursului. De multe ori cetățenii au fost atenționați prin mesaj RO-Alert de prezența sălbăticiunii în zonă, cele mai multe dintre mesaje fiind în localitățile din zona montană a județului Neamț (amănunte aici, aici și aici).