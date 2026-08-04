Urși semnalați la Bodești și Girov

Locuitorii din comunele nemțene Bodești și Girov au primit mesaje RO-ALERT prin care era semnalată prezența urșilor în localități.

La Bodești alerta a fost dată în noaptea de 4 spre 5 august. Potrivit viceprimarului comunei Bodești Vasile Hanganu, o imagine realizată cu inteligență artificială a fost publicată în mediul online de către un cetățean din localitate.

„În legătură cu mesajul RO Alert de aseară, noi am luat legătura cu reprezentanții poliției, întrucât avem experiența recentă cu o imagine realizată cu AI, reprezentând un urs de talie mare, în fața unui bloc din comuna noastră. Este un fake. Respectivul cetățean a fost avertizat. S-ar părea că cel care a realizat imaginea a dorit doar să se distreze și a trimis -o unui amic, iar acesta a publicat -o pe Facebook. Nu dorim să creăm panică inutilă în rândul populației! Vom verifica informațiile apărute aseară. Și vom reveni cu informații certe și corecte„, a declarat viceprimarul Vasile Hanganu.

La Girov alerta a fost dată în această dimineață, 4 august, în jurul orei 08.00. „A fost semnalată prezența unui urs în comuna Girov, sat Girov, zona Pod Cracău”, anunță ISU Neamț. Reamintim că săptămâna precedentă la Girov un urs a fost filmat cum trecea prin localitate.