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Pasionații de drumeții și ciclism din Bacău sunt sfătuiți să evite pădurea din satul Trebeș, comuna Mărgineni, aflată în imediata vecinătate a orașului. Mai mulți urși ar fi fost surprinși în apropierea caselor și a traseelor frecventate de turiști, potrivit imaginilor primite de Ovidiu Gherman de la o localnică: o fotografie din mai, cu un urs la bariera de la marginea pădurii, și o filmare din septembrie, în care ar apărea o ursoaică cu trei pui. Gherman anunță că va sesiza oficial Primăria Mărgineni, Comitetul Local pentru Situații de Urgență și DSVSA Bacău, după ce zilele trecute au fost găsite pe un deal din apropiere rămășițele unui mistreț.

Ce spun autoritățile, ce recomandă specialiștii, cum să reacționezi dacă întâlnești ursul și ce traseu este vizat, în articolul integral pe Mesagerul de Bacău ( citește aici) .

Foto: Sabin Gherman