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Urs semnalat la Hociungi. A atacat un coteț de găini, iar autoritățile au patrulat toată noaptea

alexandru
de alexandru

Atacurile urșilor în comunitățile din județul Neamț, mai ales în localitățile de la marginea pădurilor ori în gospodăriile izolate, par să se înmulțească. Cel mai recent incident a avut loc duminică seară, 9 august, în satul Hociungi, comuna Moldoveni.

Un urs a intrat într-o gospodărie de pe strada Lavandei, situată la marginea comunei, spre Buhuși, și a atacat cotețul de găini. Animalul a omorât și a mâncat câteva păsări. Proprietarul, alertat de zgomotele din curte, a ieșit să vadă ce se întâmplă.

Viceprimarul comunei Moldoveni, Ionel Sorin Lupu, a ajuns la gospodăria afectată și a discutat cu păgubitul. Ulterior, împreună cu jandarmi de la Roman, angajați ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență și un reprezentant al AJVPS „Ursul Brun” Roznov, a patrulat câteva ore în zonă, pentru a îndepărta animalul.

„Este același urs, spunem noi, care a fost văzut și prin comuna Români, cu ceva timp în urmă. Noi suntem la limita cu Bacăul, iar gospodăria unde a atacat găinile este ceva mai izolată, la marginea satului Hociungi. Am patrulat, am făcut zgomot, nu l-am văzut, dar ne-am străduit să ținem lucrurile sub control”, a declarat viceprimarul Sorin Lupu.

Proprietarul gospodăriei urmează să depună la Primăria Moldoveni documentele necesare pentru solicitarea despăgubirilor, conform procedurilor legale. Potrivit viceprimarului, primarul comunei a informat și Instituția Prefectului. Autoritățile spun că vor analiza măsurile ce pot fi luate dacă ursul revine și provoacă noi pagube.

Animalul a fost semnalat și luni dimineață pe Drumul Județean 158, care traversează satul Hociungi. ISU Neamț a transmis mesaje RO-ALERT pentru avertizarea populației.

Z. C.

Autor:

alexandru
alexandruhttp://mesagerulneamt.ro
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