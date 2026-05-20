Urs semnalat în zona Primăriei Dămuc

de Vlad Bălănescu

Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Dămuc, în zona primăriei. A emis mesaj RO-ALERT, informează ISU Neamț.

„În ultima perioadă a fost semnalată de mai multe ori prezența ursului în Dămuc, iar astăzi a fost chiar în centru, în zona primăriei. Mai vine prin sat, mai dă târcoale. Din fericire nu s-a înregistratrat nici un atac, nici asupra animalelor și nici a oamenilor. S-au înmulțit, sunt prea mulți, probabil nu mai au ce mânca și s-au familiarizat cu oamenii, așa că vin adeseori în localitate. Ar trebui ca autoritățile să găsească soluții", a declarat Anton Covasan, primarul comunei Dămuc pentru Mesagerul de Neamț

Reamintim că în urmă cu câteva zile, în data de 9 mai, tot în Dămuc, un urs a venit „în vizită” la o gospodărie și a fost îndepărtat cu ajutorul jandarmilor. Imaginea de mai jos este de la acel moment.

Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
Urban Grup Environment SRL. Comunicat de presă privind stadiul demersurilor preliminare în vederea începerii serviciului de salubrizare de către noul operator
