Urs semnalat în zona Primăriei Dămuc

Prezența unui urs a fost semnalată în comuna Dămuc, în zona primăriei. A emis mesaj RO-ALERT, informează ISU Neamț.



„În ultima perioadă a fost semnalată de mai multe ori prezența ursului în Dămuc, iar astăzi a fost chiar în centru, în zona primăriei. Mai vine prin sat, mai dă târcoale. Din fericire nu s-a înregistratrat nici un atac, nici asupra animalelor și nici a oamenilor. S-au înmulțit, sunt prea mulți, probabil nu mai au ce mânca și s-au familiarizat cu oamenii, așa că vin adeseori în localitate. Ar trebui ca autoritățile să găsească soluții”, a declarat Anton Covasan, primarul comunei Dămuc pentru Mesagerul de Neamț



Reamintim că în urmă cu câteva zile, în data de 9 mai, tot în Dămuc, un urs a venit „în vizită” la o gospodărie și a fost îndepărtat cu ajutorul jandarmilor. Imaginea de mai jos este de la acel moment.