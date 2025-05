Un urs flămând a ajuns pe strada Odăii, în apropierea campingului “La Andrei”, în Stațiunea Durău. Oamenii care l-au văzut au sunat imediat la 112.

Moș Martin a ieșit, cel mai probabil, să caute ceva de mâncare.

Pompierii militari au transmis mesaj RoAlert localnicilor din zonă, din precauție, pentru a evita o întâlnire intempestivă cu animalul.

„La ora 17:27 a fost semnalată prezența unui urs în zona stațiunii Durău din comuna Ceahlău, pe strada Odăi (în apropierea campingului La Andrei). A fost transmis mesaj RoAlert cetățenilor din zona în care a fost semnalată prezența animalului”, precizează căpitan Irina Popa, purtătorul de cuvânt al ISU Neamț.

Urșii sunt văzuți an de an în Stațiunea Durău, fie prin zona Cascadei Duruitoarea, în mediul lor natural, fie plimbându-se pe străzi, în apropiere de zona turistică de cazare. Aparițiile lor sunt semnalate autorităților de 2-3 ori pe an.

A.C.