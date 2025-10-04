Urs la Bicaz Chei. A fost transmis mesaj RO-Alert

Foarte aproape de jumătatea toamnei calendaristice urșii continuă să coboare în zonele locuite creând panică în rândul populației. Ultima dată un urs a fost observat în localitatea Bicaz Chei. S-a întâmplat sâmbătă, 4 octombrie, în jurul orei 13:45. În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, ISU Neamț a avertizat populația de pericol printr-un mesaj Ro-Alert.

„A fost semnalată prezența unui urs în comuna Bicaz Chei. A fost emis mesaj RO-ALERT”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.