Urs la Bicaz Chei. A fost transmis mesaj RO-Alert

de Sofronia Gabi

Urs la Bicaz Chei. A fost transmis mesaj RO-AlertFoarte aproape de jumătatea toamnei calendaristice urșii continuă să coboare în zonele locuite creând panică în rândul populației. Ultima dată un urs a fost observat în localitatea Bicaz Chei. S-a întâmplat sâmbătă, 4 octombrie, în jurul orei 13:45. În urma unui apel la numărul unic de urgență 112, ISU Neamț a avertizat populația de pericol printr-un mesaj Ro-Alert.

A fost semnalată prezența unui urs în comuna Bicaz Chei. A fost emis mesaj RO-ALERT”, anunță Inspectoratul pentru Situații de Urgență Neamț.

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Șofer reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile
Anunț de angajare – „Societatea Transport Public Neamț S.A.”

ACTUALITATE

FOTO. Suceava. Incendiu la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Fundu Moldovei

Militarii din cadrul ISU Suceava au fost solicitați pe...
ECONOMIE

Anunț de angajare – „Societatea Transport Public Neamț S.A.”

„Societatea Transport Public Neamț S.A.” angajează conducător auto transport...
ACTUALITATE

Șofer reținut după ce a comis patru infracțiuni în două zile

Un bărbat de 48 de ani, din Roman, a fost reținut pentru 24 de ore și ar putea fi arestat preventiv după ce în două zile consecutive a ieșit în trafic, la volan, deși era sub influența alcoolului și avea suspendat dreptul de a conduce, comițând mai multe infracțiuni.
VIDEO. Primele ninsori în regiunea Moldova

Regiunea de Nord-Est a țării a fost marcată de...
EDUCATIE

Jandarmeria Neamț dă startul recrutărilor pentru o carieră militară: 700 de locuri disponibile în școlile de subofițeri

Jandarmeria Neamț anunță lansarea campaniei de recrutare pentru sesiunea...

