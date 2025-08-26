Un bărbat în vârstă de 45 de ani, din Piatra-Neamț, dat în urmărire internațională, a fost depistat luni, 25 august, de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț.

Pe numele său era emis un mandat european de arestare de către autoritățile judiciare din Austria. Acesta este acuzat de săvârșirea mai multor infracțiuni grave, precum: „furt agravat efectuat în mod profesionist, cu ajutorul efracției, furt de mijloace de plată fără numerar și utilizare frauduloasă de procesare de date în mod profesionist, fapte prevăzute de Codul Penal Austriac”. După depistare, bărbatul a fost prezentat procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus reținerea pentru 24 de ore. Ulterior, acesta a fost încarcerat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al IPJ Bacău.

Denisa POPA