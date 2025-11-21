Tineri arestați după un conflict pe o stradă din Târgu Neamț
Urmărit internațional în Italia, depistat în Piatra-Neamț

de Sofronia Gabi

Un pietrean de 54 de ani, dat în urmărire internațională de autoritățile judiciare din Italia pentru mai multe fapte penale, a fost găsit de anchetatorii nemțeni. Pe 20 polițiștii de investigații criminale din cadrul Compartimentului Urmăriri Neamț, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț l-au găsit în reședința de județ. „Față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, autoritățile judiciare din Italia au solicitat arestarea persoanei în cauză, în vederea predării, în baza unui mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în cadrul familiei, vătămări corporale și șantaj, conform codul penal italian”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Bărbatul a fost prezentat în fața procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Urmează ca suspectul să ajungă la instanța de judecată de la Curtea de Apel Bacău, magistrații urmând să stabilească dacă pun în executare mandatul european de arestare emis de autoritățile judiciare din Italia, sau nu.

(G. S.)

Sofronia Gabihttps://zch.ro/
Reporter cu experință, lucrează în presă din 1997, când a debutat la Monitorul de Neamț, de unde a plecat la momentul în care publicația nu a mai apărut. De 3 ani scrie pentru Mesagerul de Neamț și zch.ro. Este specializată pe materiale din domeniu justiței si în general pe domeniul social.
Iași: Camion cu rachete antitanc și lansatoare de rachete descoperit în Vama Albița

