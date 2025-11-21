Urmărit internațional în Italia, depistat în Piatra-Neamț

Un pietrean de 54 de ani, dat în urmărire internațională de autoritățile judiciare din Italia pentru mai multe fapte penale, a fost găsit de anchetatorii nemțeni. Pe 20 polițiștii de investigații criminale din cadrul Compartimentului Urmăriri Neamț, cu sprijinul polițiștilor de investigații criminale din cadrul Poliției municipiului Piatra-Neamț l-au găsit în reședința de județ. „Față de un bărbat, în vârstă de 54 de ani, autoritățile judiciare din Italia au solicitat arestarea persoanei în cauză, în vederea predării, în baza unui mandat european de arestare pentru săvârșirea infracțiunilor de abuz în cadrul familiei, vătămări corporale și șantaj, conform codul penal italian”, anunță Inspectoratul de Poliție Județean Neamț.

Bărbatul a fost prezentat în fața procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, care a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore. Urmează ca suspectul să ajungă la instanța de judecată de la Curtea de Apel Bacău, magistrații urmând să stabilească dacă pun în executare mandatul european de arestare emis de autoritățile judiciare din Italia, sau nu.

(G. S.)