Urban Grup Environment: Varianta finală a programului de colectare a deșeurilor din zonele de case ale municipiului Piatra Neamț
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Urban Grup Environment: Varianta finală a programului de colectare a deșeurilor din zonele de case ale municipiului Piatra Neamț

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Urban Grup Environment: Varianta finală a programului de colectare a deșeurilor din zonele de case ale municipiului Piatra Neamț

2026.10.21 Comunicat presa_program colectare P Neamt
Programul de colectare a deșeurilor din zonele de case ale municipiului Piatra Neamț.

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