Urban Grup Environment: Varianta finală a programului de colectare a deșeurilor din zonele de case ale municipiului Piatra Neamț

ADMINISTRAȚIENEAMȚSocial NeamțUrban Grup Environment: Varianta finală a programului de colectare a deșeurilor din zonele de case ale municipiului Piatra Neamțde editor22 octombrie 2026FacebookXPinterestWhatsAppLinkedinE-mailImprimareTelegram2026.10.21 Comunicat presa_program colectare P Neamt Programul de colectare a deșeurilor din zonele de case ale municipiului Piatra Neamț.Tagscase pIatra Neamțdeseuriprogram colectareAutor:editorArticolul precedentDouă demisii în prefecturi în Regiunea de Nord-Est, la Neamț și IașiUltima oraDouă demisii în prefecturi în Regiunea de Nord-Est, la Neamț și IașiADMINISTRAȚIE acum 12 ore Sancțiuni drastice pentru instituțiile și funcționarii care solicită documentele emise de statADMINISTRAȚIE acum 13 ore VIDEO. FOTO. Accident la Vânători Neamț, în apropierea PrimărieiStiri fierbinti acum 15 ore Un adolescent pe trotinetă electrică, rănit într-un accident în BuruieneștiACTUALITATE acum 20 de ore O nouă obligație pentru angajatori – înrolarea în SPV-ul Inspecției MunciiACTUALITATE acum 18 ore