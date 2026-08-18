ACTUALITATEADVERTORIALNEAMȚ

Urban Grup Environment SRL- precizări privind stadiul de implementare a noului serviciu de salubrizare

editor
de editor

În urma apariției materialului ”Brantner- acuzații către noul operator de salubritate: ar fi trecut dincolo de prevederile contractului”, Urban Environment SRL, liderul asocierii care a câștigat licitația pentru operarea contractului pe zona Piatra Neamț, a transmis redacției aceste precizări.  

PDV-URBAN-1 b

Autor:

editor
editor
Articolul precedent
Brantner- acuzații către noul operator de salubritate: ar fi trecut dincolo de prevederile contractului
Brantner- acuzații către noul operator de salubritate: ar fi trecut dincolo de prevederile contractului
Articolul următor
FOTO. Accident grav pe E85, la ieșirea din Roman: două persoane au rămas încarcerate
FOTO. Accident grav pe E85, la ieșirea din Roman: două persoane au rămas încarcerate

Ultima ora

Stiri fierbinti

FOTO. Accident grav pe E85, la ieșirea din Roman: două persoane au rămas încarcerate

Actualizare: IPJ Neamț anunță că traficul în zonă se...
Economic Neamț

Brantner- acuzații către noul operator de salubritate: ar fi trecut dincolo de prevederile contractului

Brantner SA, actualul operator de salubritate, aduce în discuție...
EDUCATIE

Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat

Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de...
ACTUALITATE

Neamț. Verificări rutiere pe DN 2 – E 85 – acțiune tip RELEU

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț intensifică controalele pe unul...
ECONOMIE

Motorina trece din nou de pragul de 10 lei pe litru, chiar și după reducerea accizei

O măsură care ar fi trebuit să ajute fermierii,...

Categorii

Stiri fierbinti

FOTO. Accident grav pe E85, la ieșirea din Roman: două persoane au rămas încarcerate

Actualizare: IPJ Neamț anunță că traficul în zonă se...
Economic Neamț

Brantner- acuzații către noul operator de salubritate: ar fi trecut dincolo de prevederile contractului

Brantner SA, actualul operator de salubritate, aduce în discuție...
EDUCATIE

Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de Bacalaureat

Primele rezultate la sesiunea de toamnă a examenului de...
ACTUALITATE

Neamț. Verificări rutiere pe DN 2 – E 85 – acțiune tip RELEU

Inspectoratul de Poliție Județean Neamț intensifică controalele pe unul...
ECONOMIE

Motorina trece din nou de pragul de 10 lei pe litru, chiar și după reducerea accizei

O măsură care ar fi trebuit să ajute fermierii,...
SOCIAL

Lucrările avansează rapid la Autostrada Moldovei. Imagini cu pasajul de la Cleja, în apropiere de Bacău

Lucrările la Autostrada A7, cunoscută popular sub denumirea de...
SOCIAL

Neamț. 4 persoane rănite în accidente la Roznov și Târgu-Neamț

La începutul săptămânii au avut loc 2 accidente rutiere...
ADMINISTRAȚIE

Piața Mărăței din Piatra Neamț a intrat în reconstrucție

Luni, 17 august, au început lucrările de reconstruire a...