Urban Grup Environment SRL. Comunicat de presă privind stadiul demersurilor preliminare în vederea începerii serviciului de salubrizare de către noul operator

În vederea informării corespunzătoare și transparente a locuitorilor din municipiul Piatra-Neamț, orașul Roznov și cele 25 de comune adiacente aferente Zonei 1, din Județul Neamț, Urban Grup Environment prezintă o actualizare oficială de status privind desfășurarea perioadei de mobilizare și pregătire a serviciului de salubrizare.

În prezent, ne aflăm în perioada de autorizare privind demersurile de construire pe amplasamentul aferent Stației de Compost din Piatra Neamț. Ca dovadă a mobilizării noastre tehnice și administrative susținute, ne-am asumat în mod pro-activ începerea lucrărilor pe teren, reușind la această dată finalizarea integrală a structurii pentru un număr de 15 celule de compostare. Un argument deosebit de important care atestă diligența și buna-credință a operatorului este reprezentat de parcurgerea cu succes a etapelor complexe de avizare premergătoare construcției. La data prezentei, deținem deja setul complet de acte favorabile de la instituțiile de control, având emis Acordul de Mediu de către ANMAP DJ Neamț, precum și punctul de vedere favorabil de la Administrația Națională Apele Române. În același timp, pentru acest demers au fost deja emise negația oficială de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț și punctul de vedere favorabil de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț, eliberat în urma studiului de impact asupra sănătății publice. În acest moment, întreprindem în mod susținut toate demersurile legale necesare în vederea obținerii Autorizației de Construire.

Paralel cu demersurile pentru infrastructură, mobilizarea logistică și dotarea tehnică sunt într-un stadiu avansat. Echipamentele destinate Stației de Compost au fost deja complet achiziționate. De asemenea, utilajele specifice Stației de Sortare sunt achiziționate integral, o parte importantă a acestora fiind deja recepționată, în timp ce restul echipamentelor urmează să fie recepționate până la data de 30 mai 2026. În ceea ce privește flota auto, toate autospecialele destinate activității de colectare au fost recepționate și se află deja pe poziții; o parte dintre acestea sunt staționate în parcarea Sălii Polivalente din Piatra Neamț, iar restul flotei se găsește în baza de la Roznov, fiind pregătite pentru începerea activității.

În completarea demersurilor logistice necesare bunei desfășurări a contractului, vă aducem la cunoștință faptul că recipienții destinați fluxurilor speciale de deșeuri, respectiv cele pentru deșeuri periculoase și materiale provenite din construcții, au fost recepționate în totalitate.

De asemenea, containerele special inscripționate, specifice colectării deșeurilor textile și a celor din sticlă, se află deja în posesia noastră, urmând ca amplasarea lor eficientă pe raza localităților componente Zonei 1 să fie executată în proximitatea emiterii ordinului de începere a serviciului.

În vederea colectării cu preluare directă de la beneficiari, până în prezent au fost distribuite către toate UAT-urile un număr total de 148.051 de pubele, după cum urmează:

45.903 pubele MARO destinate colectării deșeurilor biodegradabile (resturi vegetale curate, resturi alimentare compostabile, fiind destinate tratării aerobe)

50.716 pubele NEGRE destinate colectării deșeurilor reziduale( orice deșeu care nu poate fi compostat sau reciclat)

51.432 pubele ALBASTRE destinate colectării deșeurilor reciclabile ( hârtie și carton)

Totodată, ca măsură de modernizare a serviciului public de salubrizare, procesul de distribuire a pubelelor ,către cetățeni, se află în plină desfășurare în localitățile următoare: Roznov, Zănești, Tazlău, Români, Dumbrava Roșie, Girov, Dragomirești, Gârcina, Dobreni, Bodești și Alexandru Cel Bun. Ulterior, activitatea va continua și în celelalte localități corespunzătoare Zonei 1: Piatra Neamț, Bârgăuani, Borlești, Cândești, Costișa, Dochia, Făurei, Mărgineni, Piatra Șoimului, Pângărați, Podoleni, Rediu, Ruginoasa, Săvinești și Ștefan cel Mare.

Colectarea deșeurilor din plastic și metal se face utilizând sacii menajeri ce vor fi distribuiți odată cu începerea activității de colectare a deșeurilor. De asemenea, venim cu rugămintea de a nu folosi pubelele distribuite până în momentul în care, Urban Grup Environment SRL va începe efectiv activitatea. Subliniem că toate detaliile referitoare la acest aspect vor fi făcute cunoscute în timp util.

Pe plan administrativ și operațional, vă informăm că am deschis un punct de lucru oficial în Municipiul Piatra Neamț, situat în strada Mihai Eminescu, nr. 23, Bloc C3, parter. În cadrul acestuia și în celelalte structuri își desfășoară activitatea un colectiv de peste 40 de angajați, procesul de recrutare rămânând activ pentru pozițiile de șofer, manipulant și sortator, în vederea asigurării întregii capacități de muncă necesare. În acest sens, pentru înaintarea CV-urilor, ne puteți contacta la adresa de e-mail: [email protected] și la numărul de telefon: 0759 451 623.