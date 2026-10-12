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URBAN GRUP ENVIRONMENT începe colectarea deșeurilor în Zona 1 Neamț , începând cu 15 octombrie 2026

de Vlad Bălănescu

URBAN GRUP ENVIRONMENT anunță începerea activității de colectare și transport al deșeurilor municipale în Zona 1 a județului Neamț, începând cu ziua de joi, 15 octombrie 2026. Compania va deservi atât populația, cât și persoanele juridice, în baza contractului de delegare.

Localități deservite

Serviciul acoperă următoarele localitați Municipiul Piatra Neamț, Orașul Roznov, Alexandru cel Bun, Bârgăuani, Bodești, Borlești, Cândești, Costișa, Dobreni, Dochia, Dragomirești, Dumbrava Roșie, Făurei, Gârcina, Girov, Mărgineni, Negrești, Pângărați, Piatra Șoimului, Podoleni, Rediu, Români, Ruginoasa, Săvinești, Ștefan cel Mare, Tazlău și Zănești.URBAN GRUP ENVIRONMENT începe colectarea deșeurilor în Zona 1 Neamț , începând cu 15 octombrie 2026

Ce se colectează

  • Deșeuri reziduale (menajere amestecate)
  • Biodeșeuri (resturi alimentare și vegetale)
  • Deșeuri reciclabile: hârtie și carton, plastic și metal, sticlă
  • Deșeuri textile
  • Deșeuri voluminoase
  • Deșeuri provenite din activitatea de demolări si reamenajări

Începând cu 13 octombrie 2026, în fiecare comună și oraș vor fi distribuite pliante informative despre colectarea deșeurilor. Fiecare pliant cuprinde regulile de colectare separată și calendarul localității respective, cu zilele în care se ridică fiecare fracție: deșeuri reziduale, biodeșeuri, hârtie și carton, plastic și metal etc. În paralel vom aduce la cunoștința operatorilor economici și cetațenilor programul de colectare prin intermediul reprezentanților administrației locale, canalelor de comunicare din presa și rețele de socializare.

Sesizări și informații

  • Telefon: 0759 451 623
  • E-mail: neamt@urbang.ro
  • Site: ro

Program dispecerat: L-V 8:00 – 16:00

Autor:

Vlad Bălănescuhttp://www.zch.ro
Vlad Bălănescu este administratorul și redactorul șef al site-ului zch.ro. Este doctor în economie și se ocupă în principal de redactarea de materiale din acest domeniu dar și de analize de natură politică, educațională sau administrativă. De mai mult de șase ani scrie pentru site-urile www.mesagerulneamt.ro și www.zch.ro și săptămânalul Mesagerul de Neamț.
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