Urban Grup Environment: Drept la replică

În temeiul art. 41 din Legea nr. 504/2002 privind dreptul la replică și rectificare, precum și al art. 30 alin. (6) din Constituția României, societatea Urban Grup Environment își exercită dreptul legal la replică față de informațiile publicate în articolul apărut în publicația Mesagerul de Neamț,la data de 21.05.2026, articol asumat de către operatorul de salubrizare aflat în exercițiu, la nivelul Zonei 1, din județul Neamț.

Respingem ferm afirmațiile incomplete, neverificate sau prezentate într-o manieră care afectează reputația și imaginea companiei noastre. Activitatea societății se desfășoară legal, transparent și în conformitate cu obligațiile contractuale, normele de mediu și legislația aplicabilă domeniului salubrizării.

În spiritul transparenței și al unei informări corecte a opiniei publice, formulăm următoarele precizări punctuale referitoare la aspectele prezentate în articol:

Cu privire la caracterul ilegal al prelungirii Perioadei de Mobilizare, dezinformarea prin citarea trunchiată a documentelor

Afirmațiile lansate în spațiul public de către operatorul în exercițiu reprezintă o încercare deliberată de a induce în eroare opinia publică. Acesta recurge la o tehnică evidentă de manipulare editorială, extrăgând sintagme din context, eliminând elementele tehnice esențiale pe care ulterior le transpune într-o manieră convenabilă propriilor interese de piață, prezentând astfel informații complet false. Contrar celor susținute în mod eronat în articol, solicitările de prelungire înaintate de societatea noastră au fost obiectiv și temeinic argumentate. Actualul operator înțelege să „taie” în mod deliberat informații din prima noastră solicitare de prelungire (Solicitarea nr. 130/12.12.2025) pentru a lăsa impresia falsă că demersurile au început cu întârziere. În realitate, negocierile cu producătorii de recipienți au pornit imediat, chiar de la începutul perioadei de mobilizare, în iulie 2025, și nu la 6 luni distanță, așa cum se insinuează în mod mincinos. Procesul a fost unul continuu, iar mențiunile din solicitare reflectau doar stadiul avansat al unor discuții tehnice aplicate desfășurate în prima parte a perioadei, nu o lipsă de acțiune.

Este de o maximă gravitate faptul că operatorul în exercițiu lansează acuzații de nelegalitate la adresa noastră, în condițiile în care, la data prezentei, acesta prestează serviciul public fără a deține o Autorizație de Gospodărire a Apelor valabilă, implicit fără a deține o Autorizație de Mediu valabilă. Având în vedere că actul de reglementare privind managementul apelor reprezintă documentul de bază și condiția legală obligatorie fără de care nu se poate emite sau menține o autorizație de mediu, este evident că însăși legitimitatea de mediu a activității lor actuale este pusă sub un grav semn al întrebării. O astfel de conduită comercială precară le anulează orice autoritate morală sau juridică de a emite judecăți de valoare cu privire la conformarea tehnică a altor operatori.

Autorizația de Gospodărire a Apelor a fost deja transferată legal către societatea noastră, cu acordul Municipiului Piatra Neamț, în toamna anului 2025, astfel încât după această dată operatorul ramînând neautorizat.

Criticile aduse cu privire la nerespectarea unui pretins termen în obținerea actelor de reglementare de mediu ignoră cu desăvârșire realitatea din teren. Vorbim despre un proiect de utilitate publică de o anvergură majoră, configurat să deservească direct 2 orașe și 25 de comune. Într-un context cu un asemenea impact regional, volumul de date și documentații solicitate de autorități are o complexitate semnificativă. Parcurgerea acestor etape birocratice succesive și centralizarea tuturor informațiilor necesare reclamă, în mod obiectiv, un timp extins de analiză, care nu poate fi scurtat în mod artificial prin presiuni externe.

Realitatea tehnică privind Stația de Sortare (Piatra Neamț și Roznov) și demontarea speculațiilor tarifare

Afirmația conform căreia societatea noastră nu a demarat investițiile la termen este un fals factual grosolan. Utilajele specifice pentru Stația de Sortare sunt achiziționate integral. O parte semnificativă a acestora a fost deja recepționată, iar restul echipamentelor se află în procedură de recepție, cu termen final programat până la data de 30 mai 2026. În cazul stațiilor de sortare, procesul tehnologic nu implică construcții de lungă durată. În consecință, absența fizică a unor utilaje de pe amplasament la un anumit moment nu echivalează cu inexistența lor. Mai mult, societatea noastră a efectuat deja lucrări de modernizare a benzii 1 de sortare. Decizia de a finaliza montajul utilajelor imediat după preluarea efectivă a amplasamentului a fost luată tocmai pentru a nu stânjeni activitatea operatorului în exercițiu și pentru a preveni eventualele plângeri sau șicanări din partea acestuia privind blocarea fluxurilor sale.

Acuzația conform căreia am amâna investițiile pentru a încasa tarife bazate pe investiții nefăcute ascunde, în realitate, miza financiară a operatorului în exercițiu. În timp ce demersurile actualului operator se concentrează exclusiv pe blocarea investițiilor noastre, acesta beneficiază direct de această situație. Actualul operator continuă să presteze serviciul prin proceduri de negociere fără publicare prealabilă, fiind singurul invitat de către autoritatea contractantă, din motive total necunoscute, în timp ce societatea noastră nu a fost invitată, cu toate că noi ne-am manifestat intenția de a participa la această procedură, fiind pe deplin îndreptățiți să fim invitați.

De asemenea, actualul operator mai afirmă faptul că, operatorii în domeniu nu au participat la licitația publică, inclusiv el, susținând că investițiile solicitate sunt prea mari pentru a fi recuperate prin tarif. Este evident că operatorul în exercițiu folosește pârghiile legale cu vădită rea-credință pentru a-și perpetua poziția de monopol. Toate contestațiile introduse de aceștia au fost respinse definitiv de către Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor (CNSC) prin Deciziile din 03.07.2024 și 12.11.2024. Aceste demersuri au avut ca unic scop tergiversarea procedurii de atribuire, pentru a profita cât mai mult timp de calitatea de operator în baza art. 580 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Progresele la Stația de Compost (Piatra Neamț)

Ca dovadă incontestabilă a diligenței și bunei noastre credințe, am demarat pro-activ lucrările pe teren, reușind deja finalizarea integrală a structurii pentru un număr de 15 celule de compostare. Până la această dată, societatea noastră a parcurs cu succes etapele birocratice complexe, deținând toate avizele favorabile de la instituțiile de control:

– clasificarea notificării emisă de către Direcția Județeană de Mediu Neamț;

– punctul de vedere favorabil de la Administrația Națională „Apele Române”;

– negația emisă de Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Neamț;

– punctul de vedere favorabil de la Direcția de Sănătate Publică (DSP) Neamț, eliberat în urma studiului de impact asupra sănătății populației.

Pentru a finaliza autorizarea avem nevoie de dreptul de folosință efectiv asupra terenului, însă nu putem prelua amplasamentul deoarece acesta este ocupat fizic de operatorul actual, pe care contractual nu îl putem stânjeni în prestarea curentă a serviciului. Această situație critică și necesitatea prelungirii perioadei de mobilizare ar fi fost complet evitate dacă deținătorul amplasamentului ar fi dat dovadă de eficiență și ar fi invitat societatea noastră la procedura de negociere fără publicare. Această abordare ar fi garantat o tranziție rapidă, legală și cu beneficii financiare imediate pentru cetățeni, prin aplicarea tarifelor mai mici negociate de către societatea noastră.

Realitatea logistică privind flota auto și distribuirea recipienților de colectare

Afirmațiile denigratoare conform cărora societatea noastră nu a distribuit pubelele și nu deține logistica necesară sunt contrazise flagrant de datele tehnice și realitatea din teren. Toate autospecialele destinate activității de colectare au fost recepționate. O parte importantă a flotei este staționată vizibil în parcarea Sălii Polivalente din municipiul Piatra Neamț, iar restul vehiculelor se găsesc în baza logistică de la Roznov, fiind complet pregătite pentru începerea imediată a activității.

Până în prezent, societatea noastră a distribuit pe bază de Proces Verbal către Unitățile Administrativ-Teritoriale (UAT) un număr total de 148.051 de pubele, defalcate pe fluxuri specifice:

45.903 pubele MARO (pentru deșeuri biodegradabile destinate tratării aerobe);

50.716 pubele NEGRE (pentru deșeuri reziduale);

51.432 pubele ALBASTRE (pentru deșeuri reciclabile din hârtie și carton).

De asemenea, am demarat și activitatea de distribuire a recipienților de la UAT-uri către populație. Așa cum reiese și din Procesele Verbale săptămânale, încheiate de către autoritatea contractantă la data prezentului comunicat a fost finalizată activitatea de distribuire a recipienților în UAT Roznov, UAT Dobreni, UAT Bodești, UAT Tazlău. Precizăm faptul că distribuirea este în curs în UAT Zănești, UAT Români, UAT Dragomiresti, UAT Alexandru cel Bun, UAT Girov, UAT Gârcina și UAT Dumbrava Roșie. În celelalte localități distribuirea va fi începută conform graficelor convenite cu reprezentanții UAT-urilor.

În completarea demersurilor logistice, recipienții destinați fluxurilor speciale (deșeuri periculoase și materiale provenite din construcții) au fost recepționați în totalitate. Containerele special inscripționate pentru colectarea deșeurilor textile și a celor din sticlă se află deja în posesia noastră. Amplasarea lor fizică pe raza localităților din Zona 1 va fi executată controlat, în imediata proximitate a emiterii ordinului de începere a serviciului, pentru a evita vandalizarea sau blocarea spațiului public înainte de termen.

Teza lansată în spațiul public conform căreia interesul cetățenilor este sacrificat în favoarea societății noastre reprezintă o inversare cinică a realității factuale.

În fapt, actuala situație profită exclusiv operatorului în exercițiu. Interesul public este afectat în mod direct chiar de către operatorul actual, prin prestarea unui serviciu de salubrizare slab calitativ, practicarea unor tarife superioare, deși nivelul lor de investiții în infrastructură este zero, operarea în afara cadrului legal, fără deținerea Autorizației de Gospodărire a Apelor și, în consecință, a Autorizației de Mediu, cu nerespectarea normelor stricte în materie de colectare a deșeurilor, neasigurarea containerelor pentru colectarea deșeurilor biodegradabile sau a deșeurilor textile atât la nivelul Municipiului Piatra Neamț cât și la nivelul celorlalte localități unde prestează serviciul.

Înțelegem să răspundem la această acțiune de dezinformare, preluând modelul de comunicare publică utilizat de operatorul în exercițiu, care a ales să lanseze în spațiul media o serie de interogații tendențioase.

Așadar, societatea noastră adresează public o serie de întrebări legitime care, până la data prezentei, au rămas fără niciun răspuns oficial:

Dacă actualul operator nu a participat la licitație, de ce în mod vădit încearcă blocarea începerii serviciului de către societatea noastră?

De ce a fost invitat exclusiv operatorul actual la procedura de negociere fără publicare prealabilă, fiind eliminată orice formă de competiție transparentă de pe piață?

Cum este posibil ca actualul operator să presteze în continuare un serviciu public fără a deține autorizațiile obligatorii emise de către instituțiile abilitate și având o situație juridică de mediu complet incertă?

Cât va mai continua populația Zonei 1 să suporte un serviciu de salubrizare neconform la tarife mari fără a beneficia de investiții într-o infrastructură modernă?

* În baza noului contract semnat cu municipiul Piatra Neamț, actualul operator a solicitat o revizuire sau o nouă Autorizație de Mediu ținând cont de modificările legislative dintre cele două contracte?