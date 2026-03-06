INFRACȚIONALACTUALITATENEAMȚ

Bărbat din Neamț urmărit internațional pentru omor și tâlhărie a fost găsit în Spania

de Popa Denisa

Unul dintre cei mai căutați români la nivelul Uniunii Europene a fost prins, în urma unei acțiuni de cooperare polițienească internațională. Bărbatul, în vârstă de 32 de ani, originar din județul Neamț, a fost localizat și reținut în Spania.

Bărbat din Neamț urmărit internațional pentru omor și tâlhărie a fost găsit în SpaniaCapturarea a avut loc la data de 3 martie, ca urmare a colaborării dintre polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Neamț și autoritățile spaniole, prin intermediul Centrului de Cooperare Polițienească Internațională din cadrul I.G.P.R.

Liviu Miluț Ciucheș, originar din satul Nisiporești, comuna Botești era unul dintre cei mai  periculoși infractori români dați în urmărire internațională. Pe numele acestuia era emis un mandat de arestare preventivă de către Tribunalul București. Bărbatul este acuzat de constituirea unui grup infracțional organizat, omor calificat, tentativă de omor calificat și tâlhărie calificată.

Potrivit anchetatorilor, faptele ar avea legătură cu activități desfășurate în anul 2014, în Irlanda. Atunci, suspectul, împreună cu mai mulți cetățeni români, ar fi format un grup de criminalitate organizată, cu scopul obținerii de bani prin activități ilegale.

Crima pentru care este căutat Liviu Miluț Ciucheș a avut loc în aprilie 2014, în orașul Navan, Irlanda. Victima, Virgil Bușă, un român cunoscut în mediile infracționale din diaspora, tatăl cunoscutului Franco, prietenul de la acea vreme a fiicei manelistului Adrian Minune. Potrivit anchetatorilor, acesta a fost atacat cu răngi și cuțite, într-o acțiune premeditată, la ordinul liderului rețelei criminale, Ioan Anton. Ciucheș ar fi fost unul dintre executanții fideli ai ordinelor venite din vârful rețelei, rețea specializată în trafic de persoane, proxenetism, jafuri violente și șantaj. În noaptea de 10 aprilie 2014, el și alți complici au pătruns cu forța în locuința victimei, agresând trei persoane și sustrăgând bunuri.

Cazul a atras atenția la nivel european, iar numele bărbatului a ajuns pe lista celor mai căutați infractori din Uniunea Europeană. Mai multe detalii despre acest subiect pot fi citite aici.

